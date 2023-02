El chico reality Nicola Porcella planea iniciar sus clases de actuación en México. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella reveló que pronto recibirá la asesoría para aprender el conocido acento neutro en México y se mostró determinado a empezar sus clases de actuación. Tras su paso por “Guerreros 2020”, el peruano planea ganarse la vida como actor en el país azteca.

Actualmente, Nicola Porcella participa en el programa “Guerreros 2020”, la versión mexicana de “Esto es Guerra”. Luego de su polémica salida del Perú, el chico reality está enfocado en trabajar y estudiar en México, y muy pronto ganar fama por los estudios de Televisa, de donde han salido grandes estrellas de Latinoamérica.

“Termina en setiembre”, contó en una entrevista con Trome sobre las emisiones del reality mexicano y descartó regresar al Perú. “Me quedaré porque ya empiezan mis clases de neutro para perder el acento. También voy a pasar unos castings y tomaré cursos de actuación, que duran cuatro meses, en los talleres de Televisa”.

Porcella llegó a “Guerreros 2020” bajo un contrato de Televisa, y agradeció las oportunidades que le han brindado en las tierras mexicanas. “Vine contratado por ‘Televisa talentos’ y estoy agradecido porque me han tratado muy bien, hasta me han puesto un bonito departamento”, agregó.

SU CRITICADA SALIDA DEL PERÚ

Nicola Porcella viajó a México para unirse a “Guerreros 2020” cuando todavía se vivía la cuarentena obligatoria a nivel nacional. Por ende, su vuelo fue cuestionado en el programa “Magaly TV: La Firme”, debido a que los viajes internacionales no estaban permitidos en ese entonces.

Sobre dichas críticas, el chico reality considera que no son importantes y no las responde, después de que se cumpliera un mes de su polémica salida de nuestro país. “La verdad, no hago caso, solo pienso en trabajar por mi familia, en eso estoy enfocado. Tengo un mes aquí y me tratan con cariño”, concluyó.

