Angie Arizaga se pronuncia tras su regreso a 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram

Angie Arizaga y Nicola Porcella han sido noticia en todos los medios durante el último mes. Luego de que Magaly Medina revelara en su programa dos videos en los que se observa al chico reality agrediendo verbalmente a la modelo dentro y fuera de una discoteca en Miraflores, las consecuencias fueron varias.

En declaraciones a América Espectáculos, la modelo aseguró que ama su trabajo y que prefiere estar 100% ocupada la mayor parte del día. "Tuve un descanso y ahora nuevamente estoy con fuerza. En una semana y media que me he ido, la competencia está muy fuerte. Feliz de estar en mi segunda casa. 'Esto Es Guerra' me abrió las puertas y también gracias a América", declaró la chica reality.

De igual modo, la modelo evitó pronunciarse sobre el incidente que protagonizó junto a su expareja, pero aceptó que se tuvo que enfrentar “un conjunto de muchas cosas” para regresar al polémico programa de concursos.

"Es un conjunto de muchas cosas porque mi trabajo es como mi casa, me siento comodísima aquí; los fans me han dando su apoyo día a día (...) Solo quise descansar para estar muy bien para ustedes, conmigo misma, con mi familia. Hay Angie para rato, más recargada que nunca y con ganas de sacarles risas a ustedes y divertir a todos", aclaró.

Angie Arizaga afirma que enfrentó 'un conjunto de muchas cosas' para volver a 'Esto es Guerra' | Fuente: Instagram

Hace unos días, Arizaga envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que aseguraba que se mantendría alejada de las pantallas para buscar ayuda profesional.

“He tomado la decisión de que, lo más importante para mí es ser feliz. Quiero dejar lo sucedido en el pasado. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta”, escribió la modelo.

Por otro lado, Nicola Porcella acudió al programa de Beto Ortiz, “El valor de la verdad”, en donde admitió haber agredido a Arizaga cuando se encontraban fuera del cumpleaños de Jazmín Pinedo, en las calles de Miraflores. Tras sus polémicas declaraciones, anunció que viajaría fuera del país para despejarse.

Así, el martes 3 de setiembre fue una sorpresa para todos los seguidores de la popular ‘negrita’ el verla compitiendo en el programa de América Tv, pues solo había pasado una semana y media desde que se encontraba descansando.