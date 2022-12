Macarena Vélez defendió a Nicola Porcella después de que lo vincularan con el caso de Adolfo Bazán. | Fuente: Instagram

Macarena Vélez salió en defensa de Nicola Porcella luego de que su propia abogada, Katty Cachay, lo vinculara al caso que abrió contra Adolfo Bazán Gutiérrez por tocamientos indebidos. El modelo agradeció sus palabras.

Si bien en su declaración en la Fiscalía la exintegrante de "Esto es guerra" señaló que se cruzó con Porcella, en la discoteca donde sucedieron los hechos, su interacción se limitó a un saludo. Algo que comentó la letrada pero con fuertes frases al sostener que el joven "siempre está involucrado en estos actos de drogas, alcohol y actos desenfrenados".

"¡Él no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedía en la discoteca!", subrayó Macarena Vélez para luego aclarar que solo lo saludó, sin compartir más tiempo con él. "No inventen cosas que no son y quieran seguir con un show que no viene al caso", agregó la joven en un mensaje por Instagram. Ella pidió que no involucren ni especulen sobre personas que no estaban presentes.

Ante este mensaje, Nicola Porcella agradeció a la exintegrante de "Esto es guerra" por "hacer que prevalezca la verdad sobre la desenfrenada búsqueda de notoriedad que mueve a ciertos 'profesionales' del derecho", como señaló en Instagram.

Macarena Vélez pidió que no involucren ni especulen sobre personas que no estaban presentes en la discoteca. | Fuente: Instagram

El modelo criticó a las personas que, por tener una cámara al frente, "son capaces de destruir su propia reputación tratando de destruir la de otra persona".

ADOLFO BAZÁN INTENTÓ CONCILIAR

La abogada Katty Cachay señaló que Adolfo Bazán Gutiérrez intentó contactarse con Macarena Vélez para conciliar. "Hay terceras personas del medio que se han comunicado con Macarena para decirle que este señor (Adolfo Bazán) quiere conciliar con ella. No sé qué se puede conciliar con una persona que ha cometido varios delitos", precisó.

Asimismo, aseguró que por el momento Vélez no planea demandar a ProTV, productora de “Esto es Guerra”, por su retiro del programa. Ella se encuentran concentrada en el impedimento de salida del país de Bazán Gutiérrez, que se vencerá en pocos días.

Nicola Porcella agradeció a Macarena por 'hacer que prevalezca la verdad'. | Fuente: Instagram

Te sugerimos leer