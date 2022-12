Nicola Porcella confirmó que, este fin de semana, viajará fuera del Perú. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella confirmó que viajará fuera del país, por un tiempo, después del escándalo de agresión verbal hacia su expareja Angie Arizaga. Además, tuvo duras palabras contra el negocio en la televisión luego de ser separado de los programas "Esto es guerra" y "Estás en todas".

"Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice [en referencia al escándalo con Arizaga y por su vinculación en la fiesta en Asia donde Poly Ávila y otra modelo denunciaron que fueron dopadas] pero bueno, así es la tele, hay que aprender", dijo el exchico 'reality' a "Trome". Él añadió que no viajará a Miami (EE.UU.) y, sin revelar el destino, comentó que se quedará en casa de unos familiares.

Sobre su reciente salida de "Esto es guerra" y "Estás en todas", a través de la señal de América, opinó que se trata de un negocio que solo ve a sus trabajadores como números. "Así es la televisión, un negocio, somos números nada más", comentó Nicola Porcella.

Por otro lado, esto le sirvió como lección para "aprender que los amigos no están en la tele". Estas palabras podrían hacer referencia a los comentarios de Mario Hart. El piloto y músico se mostró molesto por los estereotipos sobre los 'chicos reality'.

"Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno. Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hace una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de 'los calabacitas', de 'los agresivos'", dijo a Radio Capital en referencia al escándalo de Porcella y Angie Arizaga.

Nicola Porcella fue captado, a través de dos videos, agrediendo verbalmente a su expareja. Él participó en "El valor de la verdad" para decir su versión sobre los hechos. Allí, afirmó que agredió verbalmente a Angie saliendo de la discoteca.

A pesar de haber admitido el maltrato, el exintegrante de "Esto es guerra" intentó excusarse y consideró que lo que se muestra en los videos es solo “una falta de respeto”. “Jamás en mi vida le mentaría la madre a una mujer, yo vivo con mi mamá”, comentó.

