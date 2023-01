Nesty y Mayra Goñi siguen entablando una amistad a pesar de que terminaron hace unos meses. | Fuente: Composición

Para seguir promocionando la canción “Hawái” de Maluma en versión salsa, Nesty estuvo enlazado virtualmente con el programa “En Exclusiva” donde confesó que aún mantiene comunicación con Mayra Goñi:

“Entre nosotros va a haber un cariño especial, ya el hecho que terminamos fue por algo personal, no por alguien”, dijo el cantante comentando nuevamente sobre la razón de su ruptura con la actriz.

Sin embargo, aseguró que habla con su expareja solo por fines comerciales: “Yo el otro día estuve hablando con ella, como saben me ha ayudado con el lanzamiento del tema”, sostuvo.

Por otro lado, en un enlace anterior, Mayra Goñi comentó que le gusta el nuevo tema de Nesty y lo está apoyando en la promoción del tema:

“Sí, me encanta la canción, está buena. Yo no tengo ningún problema con Nesty, yo siempre le voy a desear lo mejor y si puede darle un empujoncito con un story para que la gente lo reproduzca, yo no tengo ningún problema”, aseguró.

Finalmente, aclaró que llevan una buena relación amical y se mostró feliz de que esté yéndole bien en su carrera musical: “Todo bien, acá no hubo una ruptura por nadie, nadie se metió en nuestra relación, ni nadie terminó por estar con alguien, ha sido por un tema personas, por nuestro bien, por la distancia (…) mientras le vaya bien, yo voy a estar feliz por él”, concluyó.

GOÑI TERMINÓ LA RELACIÓN

Previo a las declaraciones de la peruana, Nesty envió un comunicado a todos sus fans en redes sociales. En este mismo, el cantante urbano aclaró que fue la peruana quien decidió cortar la relación.

“Quiero aclarar que no fui yo quien terminó la relación. Que desde Miami le deseo lo mejor a Mayra en sus nuevos proyectos tanto en Perú como en España, en su vida sentimental y profesional”, dijo el cantante sobre Mayra Goñi en Instagram.

