Natalie Vértiz aplaude el desempeño de su esposo Yaco Eskenazi y niega sentirse incómoda cuando mira las escenas de amor que comparte el actor junto a Mayella Lloclla en la telenovela “Dos hermanas”. Según cuenta, siempre le preguntan eso cuando lo ve actuar en alguna producción.

En la más reciente edición de “Estás en todas”, el conductor Jaime ‘Choca’ Mandros le consultó a su compañera Natalie Vértiz cómo reaccionaba ante las escenas de besos entre Yaco Eskenazi y Mayella Lloclla, quienes dan vida a una amorosa pareja en la recién estrenada “Dos hermanas”.

“Estaba viendo la escena donde se acerca a Mayella y dije: ‘Oye, la misma hizo conmigo’. Este hombre…”, bromeó la modelo peruana y añadió que no tiene problemas con eso: “Hay que celebrar. Las personas me preguntan ‘¿tú te molestas? ¿Cómo haces?’ La verdad es que soy muy profesional. Yo también me estoy formando como actriz”.

Al responder, ‘Choca’ Mandros adelantó que habría momentos mucho más intensos para los dos actores en “Dos hermanas” y advirtió a la presentadora que se tapara los ojos. “El personaje hará de las suyas en la novela”, indicó entre risas, pero Natalie Vértiz insistió en que no siente celos de lo que pase en pantalla.

“Yo soy hincha número uno de mi esposito, por eso estamos juntos para apoyarnos”, indicó sobre el papel de Yaco Eskenazi en la nueva telenovela de América TV que se emite de lunes a viernes a las 9:30 p.m.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi volverán a ser padres

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi serán padres nuevamente, así lo dio a conocer la conductora de “Estás en todas” con un anuncio especial en compañía de su esposo. “Me moría por gritar esta noticia”, dijo muy emocionada por la espera de su segundo bebé.

“A diferencia de mi primera vez embarazada con Liam, que estaba muy nerviosa, era un mundo nuevo para mí, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga nos estaba delatando”, contó en su programa.

