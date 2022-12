Eskenazi confesó que hubo un momento de distanciamiento con su esposa. | Fuente: Instagram

Yaco Eskenazi habló sobre su relación con su esposa Natalie Vértiz. Durante una conferencia de prensa en donde hablaba sobre la nueva temporada de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", el conductor narró lo vivido con la modelo desde finales del 2019.

"Yaco y Natalie están perfectos, acá está mi anillo, nosotros somos esposos. Yo no lo voy a negar, hay etapas bonitas y etapas difíciles”, expresó el compañero de Ethel Pozo.

Eskenazi precisó que hubo un momento en donde quería alejarse de todos, incluyendo a su esposa. Esto ocurrió justo cuando su padre falleció el último 31 de diembre.

"Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa", precisó a la prensa.

Sin embargo, indicó que hoy en día todo está bien y que incluso están pensando en crecer la familia, pero ello será más adelante.

RUMORES DE SEPARACIÓN

Yaco Eskenazi habló sobre el ‘ampay’ donde aparece bailando en una discoteca del sur. El exintegrante de “Esto es guerra” señaló que en el lugar estuvo con un grupo de amigos y su salida fue porque se encuentra solo, debido a que su esposa Natalie Vértiz y su pequeño hijo Liam viajaron a Disney.

Además, precisó que él no pudo viajar con ellos porque se encuentra grabando varias promociones del programa que conduce en América Televisión.

“No pasó nada. Yo juego un campeonato de fútbol que arrancó este sábado. Estaba solo en mi casa porque Natalie estaba con Liam de vacaciones en Disney a las cuales yo no podía ir porque toda la semana pasada he tenido promociones”, dijo Yaco Eskenazi en el programa ‘América Hoy’

Te sugerimos leer