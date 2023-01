Natalie Vértiz le expresó sus mejores deseos a Sheyla Rojas tras reemplazarla en 'Estás en todas'. | Fuente: Composición (Instagram)

Tras la salida de Sheyla Rojas, el pasado 12 de septiembre Natalie Vértiz se sumó a la conducción de “Estás en todas”, programa en el que comparte el set con Jaime ‘Choca’ Mandros.

Sobre su inclusión en el espacio sabatino, la ex Miss Perú comentó en “Magaly TV: La Firme” que “el canal sabe muy bien lo que hace”. “Si me proponen un trabajo, yo tengo que ver obviamente por la mejoría de mi familia, por mi bienestar, por las cosas que a mí me gustan”, agregó.

En ese sentido, a Vértiz le pareció que su nuevo cargo en “Estás en todas” se debe a una decisión muy bien planeada y pensada. Asimismo, al ser consultada por Sheyla Rojas, la esposa de Yaco Eskenazi manifestó:

“Bueno, ella es una persona, una madre de familia, estoy segura que por su hijo va a salir adelante y por ella misma también”.

EL ADIÓS DE MANDROS A SHEYLA ROJAS

Sheyla Rojas se alejó defintivamente de “Estás en todas”. Hace unos días, el conductor Jaime 'Choca' Mandros anunció que el programa continuaría en una nueva etapa y confirmó que habría una nueva conductora. Finalmente, se reveló que Natalie Vértiz sería el reemplazo de la presentadora.

A través de su cuenta en Instagram, el popular 'Choca' compartió un extenso mensaje para sus seguidores. En la publicación, comunicaba el inicio de esta siguiente faceta para “Estás en todas”, después de ocho años al aire. El pasado 12 de septiembre, el programa introdujo a Vértiz como la nueva conductora.

“Arrancamos una nueva etapa del programa que tiene ya 8 años liderando en su horario. Primero quiero agradecer a Dios y al público por hacer de esta producción un espacio que le gusta a la mayoría, con las ocurrencias y notas que se presentan realizadas por un equipo de producción que trabaja para llevar este divertido contenido semana tras semana”, se lee en su anuncio.

“Gracias, Sheyla Rojas, por esos 7 años en los que aprendimos juntos a llevar un programa que se convirtió́ en el favorito del horario”, escribió Mandros. “Ahora con Natalie vamos a seguir trabajando por el público que desea relajarse los sábados en las mañanas”.

