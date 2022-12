Natalie Vértiz tendrá un nuevo bebé después de casi siete años. | Fuente: Instagram / Natalie Vértiz

Este 27 de febrero, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirmaron que se convertirán en padres por segunda vez. La conductora de televisión utilizó sus redes sociales para señalar que, actualmente, se encuentra “llena de amor”.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió una fotografía en la que luce su abultado vientre. “Un nuevo amor viene creciendo hace unos mesecitos. ¡El amor más bonito de todos!”, escribió al pie de la imagen.

Vértiz manifestó sentirse emocionada con la expectativa de ser “mamá por segunda vez de una vida deseada, esperada y muy amada desde ya”. “¡Qué bendición crear vida! Escribo esto y aún no me la creo. ¡Qué momento más hermoso, mi corazón late a mil!”, indicó.

Finalmente, la también modelo aseguró que ella y su esposo no quisieron anunciar antes el embarazo, pues quería dar “la noticia con tranquilidad y total seguridad”. “Sin más, ¡nuestra familia crece! Yaco, Liam y yo no podemos estar más felices”, concluyó.

“Estamos saltando de felicidad”

En exclusiva para “Estás en todas”, la conductora Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi revelaron por fin que agrandarán la familia con otro bebé. Ambos están muy contentos por la llegada de su próximo hijo e, incluso, compartieron el momento en que vieron la primera ecografía.

Ante la atenta mirada de Eskenazi, la modelo peruana se puso de pie durante la transmisión para mostrar el crecimiento que ha tenido su vientre en estas últimas semanas. “Pancita chiquita pero que late a mil, que está creciendo con mucho amor, es un bebé saludable que era lo más importante para nosotros”, continuó en su mensaje para el público.

¿Será niño o niña? De momento, no conocen el sexo de su bebé. “Todavía no sabemos qué es… Por eso no lo decimos, pero lo que sí les podemos decir es que estamos saltando en un pie de la felicidad y que llegó en el momento en el que tenía que llegar”, agregó Vértiz.

