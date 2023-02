Natalie Vértiz se mostró en contra de la violencia contra la mujer. | Fuente: GV Produciones

Frente a los últimos casos de violencia contra la mujer -sea la presunta agresión contra Stephanie Valenzuela o la violación grupal de una joven en Surco- Natalie Vértiz se mostró en contra y pidió a seguir alzando la voz para denunciar cualquier maltrato.

"Este tipo de agresiones nunca van a ser aceptables", apuntó. "Siempre se debe alzar la voz frente a cualquier agresión física o psicológica. Pienso que debemos seguir apoyándonos entre las mujeres porque la unión hace la fuerza", agregó la modelo.

A pesar de los casos, que van en aumento, ella cree se va por buen camino cuando se trata de difundir el mensaje contra la violencia. "Pero aún falta mucho trabajo por hacer", sostuvo en un comunicado de GV Producciones.

Hace un par de meses, Natalie Vértiz volvió a la conducción al frente de "Estás en todas". Entre sus proyectos, está trabajando en reactivar sus negocios: su escuela de modelaje y su salón de belleza.

"Estoy tratando de ver la manera de seguir creciendo por ahí. Es importante tener metas durante el año, a pesar de que haya sido difícil. Me gusta estar motivada con cosas nuevas. Además, esto me permite apoyar a las mypes, que creo que es importante darles las mano", comentó.

COMPETENCIA CULINARIA

Por otro lado, Natalie Vértiz visitó a su esposo Yaco Eskenazi en el set de "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Ella compitió junto a su hermana Mariana contra los hermanos Palao. ¿Cuál de las dos tiene mejor sazón? Mariana, admitió la modelo.

Durante su participación, el conductor no pudo evitar "hacer trampa" y ayudó a su pareja a preparar la comida. "Pero no fue con ganas de hacer trampa, es algo inevitable en él. Yaco siempre tiene un don de protección conmigo. Incluso, a veces, no podía escuchar a mi hermana porque él estaba también dirigiendo", comentó entre risas.

"Mi mamá cocina mejor que la tuya", bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, se transmite los domingos, a las 7 p.m., por América TV.