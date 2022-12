Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi pasaron una crisis en su matrimonio tras la muerte del padre del conductor de TV. | Fuente: Captura de pantalla

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi estaban pasando por un momento de crisis en su relación, luego de que el padre del conductor de televisión falleciera en diciembre del 2019. Sin embargo, después de que esta tormenta pasara, ambos han retomado su romance y Eskenazi consideró que ya era hora de agrandar la familia.

No obstante, esta idea no fue de mucho agrado para la modelo, ya que aún no está pensando en ser madre por segunda vez. En el evento que tuvo en su escuela de modelaje, los reporteros de Magaly TV le preguntaron si Liam podría tener un hermanito pronto, a lo que ella respondió:

“Puede ser más adelante, por el momento no”, aseguró. Además, indicó que su relación con Yaco Eskenazi se encuentra estable ya que esa crisis los ayudó a reforzar lo que sentían el uno por el otro: “Él es mi esposo y así será”.

Cabe resaltar que el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” ha confesado que sí le gustaría ser padre de nuevo, pero respeta la decisión de Natalie Vértiz:

“Gracias a Dios ya está pasando nuestra primera tormenta. Creo que ya estamos un poco más cerca (de tener un segundo hijo). Yo sigo respetando el cuerpo de mi esposa porque ella tiene contratos con marcas que le piden que no se embarace, bikinis y esas cosas. Entonces, tengo que respetar lo que mi esposa decida”.

Yaco Eskenazi además indicó que su Natalie Vértiz lo ha acompañado en los momentos necesarios, por lo que no tendría nada que reprocharle, y respaldó que la modelo no haya detenido sus actividades en algún momento.

"Ella estaba en un lugar y yo en el otro, asumiendo mi pena. Y ella en lo suyo en su chamba. Ella no puede parar de trabajar porque Yaco está triste", agregó. "Ella me acompañó en lo que tenía que acompañarme. Gracias a Dios me siento mejor. Estoy volviendo hacer el Yaco simpático de antes. Eso hace que la relación fluya y se sienta mejor", sentenció.

Finalmente, Eskenazi manifestó que jamás hubo la intención de una separación con Vértiz. "Yo soy una persona que pelea las cosas hasta el final", recalcó al respecto.

