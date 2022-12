Natalie Vértiz habla sobre la próxima llegada de su segundo bebé: 'Mi embarazo fue planeado' | Fuente: Instagram

Tras la confirmación del segundo embarazo de Natalie Vértiz, la conductora de “En boca de todos” reveló que la llegada de su próximo bebé fue planeada.

Tras recibir críticas sobre traer otro hijo al mundo, la modelo confesó que junto a su esposo Yaco Eskenazi conversaron mucho para darle un hermano a Liam.

“De hecho que fue súper planeado, queríamos agrandar la familia. Al final es algo personal si quieren tener otro bebé o no”, comentó Natalie Vértiz en una entrevista para el diario El Popular.

En comparación con su primer embarazo, la conductora de televisión confesó que, ahora que para más tiempo en casa, ha sentido más malestares: “He sentido las náuseas y la sensación de estar fastidiada con el mundo entero”, contó.

FELICIDAD COMPLETA

Luego de que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirmaran que se convertirán en padres por segunda vez, el conductor de televisión decidió enviarle un emotivo mensaje a su esposa a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el exchico reality compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Vértiz, quien luce su embarazo, con una descripción en la que expresa su agradecimiento por el nuevo bebé que viene en camino.

“Me sigues regalando vida, mi amor. Desde que empezamos a caminar juntos, supe que en cada paso me harías creer que el verdadero amor existe. Aun cuando pensaba que ya no se podía ser más feliz, me sigues enseñando que contigo la felicidad es infinita”, escribió para Natalie Vértiz.

Finalmente, Yaco Eskenazi hizo una promesa a su esposa: “Te amo y prometo cuidar nuestra familia (hoy de 4) mientras tenga aire para respirar”. Como se recuerda, la pareja contrajo matrimonio en julio de 2015 en una boda que fue televisada.

