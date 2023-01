Natalie Vértiz felicitó a Yaco Eskenazi por sus 40 años y le dedicó unas románticas palabras. | Fuente: Instagram

El exchico reality y conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" Yaco Eskenazi cumplió 40 años este 14 de diciembre. Un motivo que llevó a su esposa Natalie Vértiz a dedicarle un romántico mensaje a través de sus redes sociales.

“¡Feliz cumpleaños, amor! Que esta nueva vuelta al sol te traiga sólo felicidad”, empieza el mensaje que la exconcursante de “Esto es Guerra” publicó en su cuenta de Instagram. “Hoy es tu día, vamos a celebrar. TE AMO”, añadió.

La publicación no tardó en tener miles de reacciones de parte de los seguidores de la pareja, así como de figuras de la televisión y el espectáculo. Entre ellos, la conductora Chiara Pinasco les escribió: “Sigan brillando”; mientras el presentador Renzo Schuller le deseo un feliz cumpleaños a Yaco Eskenazi.

ESKENAZI Y LA INFIDELIDAD

Recientemente, Yaco Eskenazi fue contundente al responder sobre la infidelidad. Eskenazi admitió que antes de conocer a su actual esposa Natalie Vértiz fue infiel, pero que ahora es "un hombre correcto".

"Antes de conocerla yo no era muy correcto. Con ella conocí el amor y el compromiso. Mi vida va de acuerdo a eso, a cuidar la familia. Ojo que eso no me hace inmune, la vida es una carrera de largo aliento", dijo al diario Ojo.

El exchico reality explicó que para "evitar las tentaciones" no sale mucho a la calle. "Obvio. Yo no salgo a la calle, para qué voy a estar en lugares dónde sé que hay tentaciones. Si, uno tiene que evitar la tentación. Si te gusta jugar no vas a pasar por la puerta del casino", dijo.

Yaco Eskenazi afirmó recientemente que no sale a la calle para no ser infiel: 'Uno tiene que evitar las tentaciones'. | Fuente: GV Producciones

¿PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD?

Asimismo, Yaco Eskenazi explicó que nunca perdonaría "una infidelidad porque una relación no funciona después de eso".

"Yo estoy feliz con mi esposa, me muero por ella y no necesito nada más. Cada pareja tiene su propia realidad, tiene su propia historia. El matrimonio implica compromiso y el compromiso implica lealtad. Si una relación no funciona, si ya no quieres a tu esposa, sepárate", mencionó.

