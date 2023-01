Natalia Salas pide que no abandonen a sus mascotas por la llegada de un bebé. | Fuente: Instagram | Natalia Salas

Natalia Sala compartió con sus seguidores una publicación mostrando a su familia. Aparte de su pareja, la actriz peruana se luce junto a sus cuatro gatos, mascotas que la han acompañado en toda su etapa de embarazo.

Ante la infinidad de comentarios de muchas madres quienes la cuestionaron por tener muchos animales en su casa asegurando que eso podría traer consecuencias en su gestación, la exconductora de "América Hoy" decidió responder:

“Debo confesar que esos mensajitos me duelen, porque me hacen saber que hay muchas personas que optan por deshacerse de sus mascotas y les parece normal”, comienza su mensaje. “Yo les agradezco a todas aquellas personas que me escriben preocupados y desde su cariño hacia mí, pero pierdan cuidado: Los gatos, a diferencia de la creencia popular, no son malignos”, comentó Natalia Salas.

La actriz asegura que todas sus mascotas están desparasitadas y tienen antipulgas por lo que no hay problema en que vivan con ella a pesar de tener más de 6 meses de embarazo. “No causan esterilidad, su pelo no me hace daño y tampoco se lo hará a mi bebé”, agregó.

“Los gatos ayudarán a que el sistema inmunológico de Leandro (su hijo) sea más fuerte, no haga alergias y su corazón sea amoroso con los animales”, escribió la artista.

Además, para que su mensaje tenga validez confesó que ha investigado y ha pedido la opinión de dos médicos -sus padres- quienes le han asegurado que “el niño va a crecer en un ambiente feliz”. “Les pido con todo mi corazón se informen antes de tomar una decisión, no abandonen a sus mascotas por la llegada de un bebé. No hay por qué hacerlo”, concluyó Natalia Salas.

