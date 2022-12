Natalia Salas se encuentra a pocas semanas de convertirse en madre por primera vez. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

Se enteró que estaba embarazada en su quinta semana, compartió esta noticia a su familia nuclear cuando estaba en la novena, y cada vez faltan menos días para que Natalia Salas dé a luz a su primer bebé, fruto de su relación con su novio Sergio Coloma.

A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, la actriz de 33 años compartió unas reflexiones en su cuenta de Instagram, en la que además publicó una fotografía de una sesión que tuvo antes de la llegada de su hijo.

“Este año viene siendo un sube y baja de emociones para todos, un año de muchos cambios, de mucho aprendizaje”, escribió Salas en la leyenda. “Cada día que pasa estoy más cerca a ser mamá, seremos papás, vamos a tener nuestra propia familia. Me emociona, me asusta, me vuelve a emocionar”, añadió.

La espera, sin embargo, no ha sido fácil. “Los últimos días han sido duros, pero tengo fe, mucha fe en que saldremos adelante”, dijo la recordada actriz de “Al fondo hay sitio”. “Esperamos a nuestro hijito con mucha ilusión y amor. Nos morimos de ganas de hacer de su mundo uno hermoso y depende de nosotros como papás. Nos vamos a esforzar mucho por criar un niño de bien, amoroso y respetuoso”, aseguró.

Por último, la intérprete se mostró agradecida con su novio y la perspectiva de tener a su primer hijo. “No hay día en que no agradezca por los dos chicos de mi vida: mi Sergio y mi Leandro, mis buenos chicos. Los amo con todo el alma y seré la mamá y compañera que ambos se merecen”, concluyó.

UN MENSAJE A MITAD DE SU EMBARAZO

Tras anunciar con un divertido video que estaba esperando un bebé, fruto de su relación con su novio Sergio Coloma, Natalia Salas viene utilizando sus redes sociales para, fiel a su estilo, relatar cómo está viviendo su primer embarazo.

Así, con 20 semanas ya en la dulce espera, la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” decidió publicar en su cuenta de Instagram las últimas noticias de su gestación, la más importante: su experiencia de sentir las primeras “pataditas” de su bebé.

“Estoy exactamente a la mitad de mi embarazo. Ayer por primera vez sentí patear a mi bebé, y vimos como mi barriga era estirada desde adentro por un piecito o manito, me emocioné hasta las lágrimas”, escribió en la leyenda de dos fotografías donde luce su avanzado embarazo.

De acuerdo con la figura televisiva, el embarazo puede parecer difícil, pero ella prefiere pensar que vive una de sus mejores etapas y afirmó sentirse agradecida por la nueva familia que le tocó formar junto a su pareja.

“Tengo miles de sensaciones que pasan por mi cuerpo, alma y mente. A veces tengo miedo (todo esto es nuevo para mí y encima con pandemia), pero no dejo que esa incertidumbre domine, porque estoy viviendo un sueño y solo me merezco disfrutarlo al máximo”, apuntó.

"Agradezco todos los días y bendigo mi cuerpo y a mi nueva familia. ¡Ay Leandro! ¡Cómo te amo!", concluyó Salas en alusión al niño que tendrá junto a Coloma. La publicación, en cuatro horas, alcanzó casi 20 mil 'me gusta' y muchos comentarios alentadores.

