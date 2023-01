Magdyel Ugaz se retiró de 'Mujeres al mando' y, en su lugar, ingresa Mirella Paz. | Fuente: Instagram

Magdyel Ugaz se despidió, entre lágrimas, de la conducción de "Mujeres al mando", el pasado viernes. Ahora, Karen Schwarz y Jazmín Pinedo conocieron a su nueva compañera: Mirella Paz.

Ella es una cantante y modelo que se hizo conocida por convertirse en la primera candidata de talla grande que participó en el Miss Perú 2016. "No saben la emoción, la felicidad que siento en estos momentos. Estoy súper nerviosa, esto es una experiencia nueva para mí", expresó emocionada vía microondas.

Mirella Paz prometió no defraudar a los televidentes de "Mujeres al mando" y prepararse diariamente para asumir su rol en la conducción, desde este 2 de julio, como reemplazo de Magdyel Ugaz. "Gracias a todas las personas que confían en mí", agregó.

Su compañera Jazmín Pinedo le brindó palabras de aliento. "Nosotras vamos a estar aquí para apoyarte y ayudarte Mirella. Estoy segura de que vas a aprovechar al máximo esta oportunidad", comentó.

Mirella Paz se mostró emocionada por su ingreso a 'Mujeres al mando'. | Fuente: Instagram

Como se recuerda, Mirella Paz participó en el certamen de belleza Miss Perú Universo 2016, como modelo de talla grande. Ella recibió el Premio Rosa por su contribución en el evento. En el 2018, participó en la tercera temporada de "El artista del año".

LA DESPEDIDA DE MAGDYEL

Cuando Magdyel Ugaz se despidió del programa, contó que era para seguir con su carrera de actuación y priorizar su formación artística. "Me voy triste, pero me voy porque quiero seguir dándole prioridad a lo que es mi pasión: la actuación. Y por querer seguir estudiando, preparándome", sostuvo la recordada actriz de "Al fondo hay sitio".

En su despedida de "Mujeres al mando", Magdyel se dirigió a Jazmín Pinedo y Karen Schwarz a quienes consideró las "mejores compañeras del universo". "Me voy enamorada de estas dos mujeres, que me acompañaron, sostuvieron y me dijeron que sí podía", comentó.

