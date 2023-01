Monique Pardo envía mensaje a Vanessa Terkes y George forsyth | Fuente: RPP e Instagram

La denuncia por violencia familiar de la actriz Vanessa Terkes a su todavía esposo, el burgomaestre de La Victoria, George Forsyth, ha traído una cola de opiniones de diversas personas del medio, quienes esperan que las investigaciones del caso determinen qué fue lo que pasó.

Con este fin, el 24 de junio la actriz acudió a una sede del Poder judicial para pasar un examen psicológico. En declaraciones a RPP, la abogada de Terkes, Clementina Carrasco, reveló que la conductora pasó tres horas de evaluación, que será parte del expediente del Poder Judicial.

En este escenario, la exvedette y artista Monique Pardo ha opinado sobre la situación que atraviesa la expareja, pues conoce a ambas figuras púbicas y considera que el mejor camino a seguir es la conciliación.

“Reflexiona Vanessa y, si no van a continuar nunca más, concilien como amigos, como gente inteligente, como gente decente. ¿Dices que quieres a La Victoria? Demuestra el cariño que sientes y no destruyas a su líder, que está dándolo todo para levantar a ese distrito maravilloso”, comentó Pardo a RPP.

Asimismo, la artista opinó que la denuncia realizada por la actriz “debió quedar en privado” hasta que se solucione por la vía judicial. Todo por “el bien de la Victoria”. “No nos dejemos llevar por el odio del momento, eso es inmadurez y tú eres una muñeca preciosa Vanessa, pero ya eres grande y tan alegremente no se puede difamar”, aseguró.

SU PRIMER LIBRO

La exvedette también reveló que se encuentra actualmente escribiendo un libro de la mano de la editorial “Caja negra”, que se titulará “También se puede amar de pie” y será dedicado al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger.

“Hace tiempo debí hacer todas estas cosas pero he vivido luchando el día a día para tener el pan. Se me ha ido el tiempo y recién me doy cuenta que ya no tengo 15 años y que tengo que dejar plasmada mi historia; eso va a ser mi legado”, confesó.

