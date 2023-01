Monique pardo anuncia que se encuentra escribiendo su primer libro. | Fuente: RPP

Monique Pardo es conocida y querida por los peruanos gracias a su larga trayectoria artística y sus creativas canciones —como “Caramelo” y “Porque una hembra no llora”—. Su última iniciativa fue un cover de la canción de la española Rosalía y el reguetonero J Balvin, que grabó junto a dos leyendas: Susy Díaz y La Tigresa del Oriente.

Pero los proyectos de la reina del cabello rojo y maquillaje exuberante van aun más lejos, pues ha revelado, en diálogo con RPP, que se encuentra actualmente escribiendo su primer libro que llamará “También se puede amar de pie”. En él contará la historia de su vida y los “momentos inolvidables” que pasó, por ejemplo, con la gran cantante cubana Celia Cruz.

Asimismo, Pardo ha asegurado que dedicará esta entrega al vocalista de “The Rolling Stones”, Mick Jagger, con quien la artista asegura haber tenido una aventura amorosa.

Monique Pardo | Fuente: RPP

“Hace tiempo debí hacer todas estas cosas pero he vivido luchando el día a día para tener el pan. Se me ha ido el tiempo y recién me doy cuenta que ya no tengo 15 años y que tengo que dejar plasmada mi historia; eso va a ser mi legado”, aseguró.

Asimismo, Pardo comentó que se encuentra trabajando para este proyecto junto a la editorial Caja Negra y que se encuentra muy emocionada por este nuevo proyecto.

“NO SOY FAN DE VARGAS LLOSA”

Monique Pardo no evitó conversar sobre el invitado de honor de la Feria internacional del Libro 2019 (FIL Lima) y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, pues hace algún tiempo declaró que no era seguidora del escritor peruano.

“Yo he visto el sufrimiento de mi madre y de otras mujeres que han roto matrimonios, por hombres que las han humillado traicionándolas. Leí el libro 'La Tía Julia y el Escribidor', dedicado a su tía Julia Urquidi, que fue su primera esposa, a quien traicionó con su sobrina. Y claro, es un premio Nobel y ha demostrado mucho, pero a mí me dolió que nunca escuchamos llorar a Julia Urquidi y eso es lo que me hace mantener un rechazo hacia él. Luego se separa de su otra esposa y la traiciona, no respeta a la mujer", finalizó.

