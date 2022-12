Monique Pardo anuncia el nacimiento de su nieto Santino. | Fuente: Instagram

A través de sus redes sociales, Monique Pardo anunció el nacimiento de su bisnieto Santino, hijo de su nieta Raiza. La exvedette comentó sentirse feliz por la llegada del nuevo miembro de su familia:

“Nació Santino. Gracias Amadeo Sánchez, el santo de los niños. Gracias a la clínica. Gracias, valiente hija, mi Raiza adorada”, se lee en su cuenta de Twitter. Además, la artista agradeció a Dios por traer al niño con salud:

“¡Gracias Jesús!”, agregó Pardo. En Instagram, compartió una foto del bebé dándole la bienvenida y no faltaron los comentarios de sus fanáticos deseándole sus mejores deseos como bisabuela.

SE ENCUENTRA SOLA EN CASA

Para dificultar más su situación, Monique Pardo está sola en casa en plena pandemia de COVID-19. A inicios de la cuarentena, pidió a su esposo que pase el tiempo con sus hijos, pero el confinamiento social obligatorio se alargó por varios meses dejando a la popular cantante sin un acompañante que la pueda cuidar en estos momentos.

“Estoy solita en casa. Cometí un error al decirle a mi esposo que haga la cuarentena con sus hijos, pues pensábamos que era 15 días. Él me cuida, me cocina y ahora no hay quien me cuide. Hay días que no como bien y todo eso me está dañando”, confesó y pidió ayuda: “Yo no estoy sana, todavía, y sí quería pedirles ayuda para una tomografía de pulmones”.

Cabe destacar que,la conocida Monique Pardo asegura encontrarse bajo mucho estrés por la crisis de salud que azota nuestro país. En tres semanas, nacerá su nuevo nieto y eso le provocó una tensión por no saber qué pasará ante la llegada de la bebé en tiempos de pandemia.

“Es muy importante no tener tensiones porque yo vivía desesperada, en esta época, pensaba en mi nieto, en qué pasará, una desesperación. ¿Cómo me cuido para que nadie me contagie y yo poder cuidar a los niños?... Me sentía responsable y la responsabilidad hacía que me desespere”, agregó.

