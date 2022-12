Mónica Cabrejos habló sobre sus primeras semanas en la conducción de 'Al sexto día'. | Fuente: Instagram

Hace dos semanas, Mónica Cabrejos sorprendió al ser presentada como nueva presentadora de "Al sexto día", espacio que condujo Olenka Zimmermann por nueve años.

La también conductora de Capital conversó con RPP Noticias sobre sus primeras semanas a cargo del programa que se emite los sábados y domingos bajo la señal de Panamericana Televisión.

"Me estoy adaptando al formato porque es nuevo para mí. Yo estoy más acostumbrada a formatos de opinión, de conversación, como los que hago en la radio. Todo es un proceso de adaptación. El equipó también se está adaptando a los cambios internos del programa porque tiene una nueva administración", dijo Mónica Cabrejos.

Asimismo, la presentadora señaló que a pesar de ser la imagen de "Al sexto día", las decisiones dentro del espacio televisivo no pasan por ella. "No depende de mí. No son mis decisiones. De repente la gente ve mi cara y creen que yo tengo poder. A mí el productor me da mi pauta y yo la sigo. No soy la dueña del programa ni nada por el estilo", agregó.

Finalmente, Mónica Cabrejos señaló que no tiene intención en referirse a Olenka Zimmermann, quien señaló se injusta su salida de "Al sexto día" tras nueve años bajo la conducción.

"Para que se peleen tiene que haber dos personas, Yo estoy canalizando mi energía en trabajar. La he visto un par de veces (a Olenka Zimmermman), pero no la conozco, no es mi amiga, ni hemos compartido trabajo ni escenario. Ella puede hablar de mi trabajo lo que mejor le parezca", concluyó.

Te sugerimos leer