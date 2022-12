Mónica Cabrejos revela que sufrió de acoso por un gerente de televisión y Jorge Benavides fue una de las personas que la defendió. | Fuente: Composición

Mónica Cabrejos reveló que cuando ingresó a la televisión por primera vez, para ser parte del programa de humor “JB”, el gerente de televisión le pidió que realice un casting en su oficina, pero sin que sepa Jorge Benavides. Luego, ese gerente la volvió a llamar después de unos meses para firmar el contrato, pero cuando ella le mencionó que ya sabía que esa no era la forma de hacer el casting, éste tuvo una mala reacción contra ella.

La entonces jovencita de 18 años decidió contar su experiencia a la entonces asistente de Jorge Benavides, quien le comentó que el gerente había decidido no contratarla “porque eres una malcriada”. "Yo le dije que el gerente se sentó a mi costado, puso la mano en la pierna y yo en defensa -porque no sabía cómo defenderme- le dije que la esposa de Jorge [Benavides] me ha dicho que usted no tenía que hacer el casting sin cámaras”, contó durante su programa en Capital.

Al enterarse de este incidente, cuenta Mónica Cabrejos, Jorge Benavides “me protegió e hizo que no vuelva a tratar con él”. Pero esa no fue la única vez que el actor cómico actúa en defensa de una mujer, cuenta Cabrejos, pues cuando el mismo ejecutivo del canal intentó hacer lo mismo con Mariella Zanetti, el actor cómico intervino de manera inmediata.

“Mariella va a conversar con este señor por el tema del contrato y él gerente le ofrece a realizar un casting en su oficina para una revista internacional. Y cuando le cuenta Jorge [Benavides], él interviene directamente y no permite que ninguna chica nueva vaya nunca más a tratar con este señor que tuvo muchos años de gerente”, señaló.

DEFENDIÓ A JORGE BENAVIDES

Por esas razones, Mónica Cabrejos defendió a Jorge Benavides, quien se ha visto afectado luego que la actriz Clara Seminara acusó a Enrique Espejo de tocamientos indebidos en “El Wasap de JB”.

“Yo considero a Jorge un amigo personal, porque fue la primera persona que me defendió, sin conocerme o se famosa, justamente de un acoso sexual. Jorge puso su cabeza frente a este aprovechado. Te puedo dar fe de lo que es Jorge Benavides”.

