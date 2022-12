Jessica Newton retira del Miss Perú a Maricielo Gamarra: “No merece ser un ejemplo nacional” | VIDEO

Jessica Newton anunció la destitución del Miss Perú de Maricielo Gamarra, representante nacional en el Miss Grand International, tras filtrarse imágenes de la modelo asistiendo a reuniones sociales en pleno estado de emergencia por la pandemia.

La directora del Miss Perú habló fuerte y claro sobre la actitud de la reina de belleza y no dudó en pedirle que devuelva la corona por haber quebrado las normas de la organización Miss Perú y puesto en riesgo la salud del equipo.

Tal y como lo demostró en su cuenta de Instagram, llegaron a sus manos videos de Maricielo Gamarra asistiendo a un evento, situación que tildó de “irresponsable” porque quebró las normas de la organización del Miss Perú.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional así que con mucha pena ella entregará su corona en los próximos días”, señaló bastante mortificada en un video publicado en sus redes sociales.

Jessica Newton también pidió a Maricielo Gamarra hacerse una prueba COVID para la tranquilidad del Miss Perú ya que estuvo reunida con el equipo de la organización.

Las disculpas de la modelo

Maricielo Gamarra se pronunció en sus redes sociales para dar su versión de los hechos asegurando que estuvo menos diez minutos en la reunión.

“Tuve el error de recoger a una amiga a un bar en el que ni siquiera estuve diez minutos porque ya era toque de queda (...) pero lo que sí me parece inaceptable es todo el menosprecio que vengo recibiendo”, denunció la modelo.

Gamarra también aclaró que se reunió con el equipo del Miss Perú antes de ir al bar donde fue captada y para descartar cualquier problema se hizo una prueba COVID, la cual salió negativo. Para finalizar, Maricielo Gamarra pidió disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos por su actuar.

“Pedirles disculpas si los he ofendido. Intenté dar lo mejor de mí en este concurso y ha sido de las mejores experiencias pero también acepto que me equivoqué, que cometo errores y que voy a mejorar”, finalizó la modelo.

