Continúan las críticas: Marina Mora arremete contra Jessica Newton y Ángela Ponce. | Fuente: Composición

Primero criticó el mal manejo del concurso. Luego, la inclusión de Ángela Ponce —primera mujer transgénero en participar del Miss Universo 2018— como invitada internacional al Miss Perú 2019. La polémica, lejos de acabar, continúa, pues la empresaria Marina Mora arremete nuevamente contra la modelo española y, también, contra Jessica Newton, organizadora del certamen peruano, en una reciente entrevista al diario Ojo.

“No me importa si eres hombre, mujer, gay o transexual, lo que me importa es que mi equipo esté rodeado de gente profesionalmente buena”, dijo la exmiss Perú Mundo al diario Ojo en alusión a Ángela Ponce. Más adelante, sobre Jessica Newton, agregó: “Incluso con sus bromas un poco absurdas, a mí lo que me da es risa; risa de la que manera tan suspicaz en que la cambiaron mis declaraciones para que ella generara empatía con la gente (…). Jamás me he visto involucrada en un tema que me digan que soy homofóbica”.

Ángela Ponce fue convocada como invitada internacional al Miss Perú 2019, certamen organizado por Jessica Newton | Fuente: Instagram

“CONCURSO INCLUSIVO”

Durante la entrevista al medio peruano, Marina Mora también aprovechó en señalar que, si se tratara de un concurso sin presencia de mujeres adolescentes, sí tomaría en cuenta la participación de modelos transgénero. “Si yo hiciese un concurso realmente inclusivo, sería obviamente de adultas y sí las tendría [a las mujeres transgénero] en mi concurso”, manifestó.

Por esa razón, recalcó que cuando se refirió a que Ángela Ponce no tendría cabida en su concurso, se refería a que “este concurso [Miss Teen Model Perú] es de adolescentes, no hay una mujer transgénero que sea menor de edad”. Y puntualizó: “Lo que te puedo decir es que como seres humanos nos tenemos que respetar siempre, pero en mi concurso que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida”.

Como se recuerda, en una anterior ocasión, Jessica Newton respondió a las afirmaciones de Marina Mora sobre Ángela Ponce de la siguiente manera: “Estoy feliz de tener a Ángela Ponce. Creo en los derechos humanos, creo en el valor de cada ser humano y sí, me da mucha pena, porque ya no me indigna, que no respetemos los derechos de las personas, que no respetemos a las mujeres”.

Te sugerimos leer