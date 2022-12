Vanessa Jerí recordó a Carola, su personaje en la serie 'Mil Oficios'. | Fuente: Instagram | Vanessa Jerí

Vanessa Jerí recordó su papel de Carola Olazo, una de las ‘hermanas terremoto’, en la recordada serie “Mil oficios” (2001-2004). Este papel le dio popularidad como actriz y modelo y, a través de sus redes sociales, reveló quién le puso el apodo de “la huequis”.

En un largo post, la artista recordó todo lo que significó para ella este rol, su primer trabajo en la actuación.

"Wow Carola, la terremoto, la huequis... Tantos momentos imborrables al lado de grandes actores, gracias a ti aprendí a amar esta profesión. Al comienzo se me hacía difícil aprender e interpretar los guiones (porque no había estudiado actuación) y detrás de cámaras hacía mi puchero en forma de ‘protesta’... De pronto un día lo vio papá Efrain y me dijo que lo usara para mi personaje”, indicó sobre su paso por "Mil oficios".

Después de esta introducción, Vanessa Jerí contó que fue César Ritter, que interpretaba a Lalo, el que le puso el popular apodo:

“Adolfo me puso ‘pelo de choclo’; Lalo ‘la huequis’, ‘bebé sinclair’ jaja Así, muchas anécdotas más pasamos en las grabaciones, giras y el circo con Adolfito (Chuiman), Mónica Torres, Magdyel Ugaz, Christian Thorsen, Lucho Cáceres”, recordó.

Tras rememorar cómo fueron las grabaciones de “Mil Oficios”, la actriz aseguró que fue una experiencia divertida y Carola siempre va a llevar un espacio en su corazón. “Amo a ‘La huequis’ porque era inocente, ocurrente, divertida. Era una niña grande y gracias a ella llegué a la popularidad”, subrayó Vanessa Jerí.

A casi un día de haber publicado el post -con una foto comparándola en el 2001 (cuando se entrenó la serie) y en la actualidad- ya lleva más de 14 mil ‘me gusta’.

Su colega Magdyel Ugaz le dejó un mensaje: "¡Que bello recuerdos! Crecimos juntas. Mi gringa te quiero y te admiro".

Asimismo, sus seguidores escribieron mensajes recordando a su personaje en "Mil oficios". “Eres un ícono de la TV peruana, siempre me gustó tu personaje con Lalo locura”, “La siguen pasando y está más que divertido... Muy linda e inocente tu personaje de Carola.. ‘Las terremoto’”, se puede leer en algunos mensajes junto a la publicación.