Tras confesar que en un momento de su vida fue víctima de agresión física por parte de una de sus exparejas, Michelle Soifer publicó un video en el que explica cómo ha sobrellevado el proceso de recuperación.

En el video de cinco minutos publicado en su cuenta de Instagram, la exintegrante de “Esto es guerra” aseguró que revelar ese episodio de vida fue “liberarse” de un peso que llevaba cargando hace muchos años y no había tenido la oportunidad de contarle a sus fans lo que estaba viviendo.

“Fui víctima de agresión física y psicológica y con mucho esfuerzo, y no sola, sino con ayuda de familia, recién hace unos meses pude superarlo y por eso les estoy compartiendo esta historia”, confesó Michelle Soifer.

Razones que la detuvieron

La también cantante comentó que trabajar en el mundo artístico fue una de las causas por las que no hizo público el problema ya que se preocupó por el “qué dirán”.

“Una de las cosas que me preocupó siempre, y que fue uno de los motivos por lo que no dije nada antes fue el ‘qué dirán’. Al trabajar en el medio artístico aprendí que es muy importante cuidar el qué dirán de ti pero es inevitable encantarle a todos”, dijo Michelle Soifer. “Muchas veces me vieron el televisión sonriendo, entreteniendo pero nadie sabía lo que yo estaba pasando”.

Invita a denunciar

Con esta revelación, la actual jurado de "Yo Soy: Nueva generación" ha pedido a sus seguidores que no sientan lástima por ella puesto que se siente casi recuperada y ahora su única finalidad es invitar a que otras personas que viven o han vivido lo mismo denuncien.

“No quiero que la gente me tenga pena. Quiero que este video les dé la fuerza a muchas mujeres y hombres que hoy están viviendo maltrato físico y psicológico, que busquen ayuda, que denuncien, que no sean como yo que callé muchos años y hoy decidí contarles lo que viví”, comenta.

“(Quiero) decirles a las personas que hoy en día están viviendo violencia familiar que denuncien, que no se queden callados, que siempre habrá una persona que los respalde”, agregó Michelle Soifer. “Si en algún momento tuve miedo y hasta ahora siempre quedan unas secuelas, pero como saben estoy enfocada en mi trabajo y en mi carrera”

Su rol como jurado de "Yo Soy"

Un nuevo talento se sentó en la mesa del jurado que ocupa Mauri Stern, Katia Palma y Ángel López en el programa "Yo Soy: Nueva generación". Se trata nada menos que de la cantante Michelle Soifer.

En el espacio televisivo, la exchica reality anunció que se sumó al equipo. "Aunque a muchos les duela, no me callaré nada. Porque yo conozco a esta nueva generación", aseveró.

