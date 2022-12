Michelle Soifer muestra impactante figura tras cirugía de manga gástrica. | Fuente: Instagram

La chica reality Michelle Soifer, estuvo en el programa “En Boca de Todos” mostrando su nueva figura ya que hace unos meses se hizo la cirugía de manga gástrica para bajar de peso.

De acuerdo con la popular “Michi”, aseguró que estaba a un paso de ser prediabética y cuando se enteró de esa posibilidad, quiso reducir la grasa corporal de alguna manera, así que optó por la operación.

Michelle Soifer confesó que tuvo que preparase mucho para esta delicada cirugía. Después de haberlo realizado con éxito, la cantante dijo que le habían retirado más del 70% del estómago, por lo que los puntos que tienen ahora no le permitirán realizar ejercicio ni ningún esfuerzo físico.

"Es mejor que sepan que yo me operé de la manga gástrica y bueno, tengo grapas en el estómago y todavía no puedo hacer ningún tipo de ejercicio", aseguró en la entrevista.

Michelle Soifer se siente más segura de sí misma ya que el cambio que tuvo fue radical. Además, se mostró sorprendida porque ahora tiene una nueva figura y tiene que seguir con las instrucciones del doctor.

“He bajado casi once kilos”, agregó la chica reality. De acuerdo con los especialistas, ahora tiene que regir una dieta estricta y ahora tiene unos días de descanso por la operación pero pronto regresará a “Esto Es Guerra”.

El año pasado, Michelle Soifer habló sobre su repentino aumento de peso y en una entrevista con el diario Trome, reveló que aumentó 20 kilos debido a un método conceptivo que habría influido en su metabolismo.

“Sí me sentía mal cuando me decían ‘Peppa Pig’, ‘gorda’, ‘chanchito’, pero una vez más me rescaté y dije: ¿Qué le pasa a la gente? Si yo estoy buenaza, me veo rica”, acotó y agregó que sabe que debe bajar de peso por su salud, pero no para “verse sexy”. “Una mujer es sexy cuando se siente segura”, agregó.