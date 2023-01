Michelle Soifer se considera 'sobreviviente' tras sufrir agresión: 'Él no merece una gota de lágrima mía'. | Fuente: Instagram

Michelle Soifer se dirigió a las mujeres y hombres que han sufrido violencia física por parte de su pareja para aconsejarles a que no se queden calladas.

“Me han escrito muchas mujeres y hombres. Siempre va a haber un amigo, alguien, una persona que te quiere ayudar, tómala. Y si te respondí, no necesitas de nadie para salir adelante, hay mucha gente mala en el mundo y no va a pensar dos veces en levantarlos la mano. Siento que mi fuerza fue mi familia y esta persona se fue de mi vida por decisión propia”, dijo la intérprete de ‘La nena’.

Asimismo, Michelle Soifer comentó que decidió hablar públicamente sobre su lamentable experiencia porque “ya no quería cargar con esa mochila en la espalda” y se animó a ir a “Mujeres al mando” para ponerle punto final.

“Tenía que ir a trabajar como si nada, para evitar este tipo de dimes y diretes, para evitar que hagan un escándalo. Por miedo a la prensa, al qué dirán y puedo decirlo sin que me digan lo contrario, yo sufrí dos años y medio agresión física y no me siento orgullosa porque no pude pararlo, era débil, ahora me siento fuerte”, contó.

“Lloraba todos los días”

Por otro lado, Michelle Soifer recordó ese momento en el que pudo “haber muerto” por no haber hablado. “Lloraba todos los días y decía ‘Señor sácame de aquí’. Tenía miedo a esa persona, hasta el día de hoy mantengo mi distancia por miedo, si es capaz de hacerte esto es porque tiene problemas y no sabemos dqué podía pasar después”, agregó.

Tras hacer público su testimonio, la cantante se mostró agradecida por esta fortaleza. "Me cuesta por la autoestima, seguridad, y sé que las que han pasado por esto lo conocen. Yo no voy a responder a nadie, es personal, estoy superando esto”, concluyó Michelle Soifer.

