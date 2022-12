Michelle Soifer denunció maltrato policial tras ser intervenida. | Fuente: Instagram

El pasado domingo, Michelle Soifer, concursante en el programa 'El dúo perfecto', fue detenida junto a Giuseppe Benigni por la Policía Nacional del Perú, según contó la exparticipante de 'Esto es Guerra' durante la transmisión del programa 'El Show después del Show'.

“El día de ayer estuve yendo a Ventanilla, como todos los domingos, a ver a mi familia y, bueno, me paró la Policía. Me sentía agotada, cansada, y voy a hacer un mea culpa por lo que sucedió: yo le pedí a Giussepe que maneje mi carro”, señaló Soifer ante cámaras. Sin embargo, de acuerdo con su versión de los hechos, la exchica reality hizo un mea culpa, pues olvidó que su acompañante no contaba con brevete, motivo por el que la Policía los trasladó a la Comisaría del Callao.

Michelle Soifer contó los detalles de la intervención policial. | Fuente: YouTube (Break Viral)

Denuncia abuso policial

En otro momento de la entrevista, Michelle Soifer aceptó que se hará cargo de pagar la multa respectiva. Sin embargo, no dejó de mostrar su indignación ante el trato que ella y Giuseppe Benigni recibieron.

“En el momento en que nos intervinieron, los efectivos no tuvieron la mínima educación con nosotros, nos trataron muy mal, me hablaron horrible”, señaló la participante de 'El Dúo Perfecto'. “Eso fue lo que me molestó. Yo puedo entender que te paren, pero la forma como lo hicieron, para mí estuvo mal. Yo creo que hubo abuso de autoridad”, puntualizó.

Como se recuerda, Michelle Soifer se salvó, junto a Mario Hart, de ser eliminada durante la última gala de la primera temporada del concurso de canto y baile conducido por Gisela Valcárcel.

