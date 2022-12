Michelle Alexander calificó a Christian Domínguez como 'poco profesional' por mentir y no asistir al set de 'El show después del show'. | Fuente: Instagram

Esta semana, Christian Domínguez se había comprometido a asistir al set de "El show después del show", conducido por Ethel Pozo, pero no llegó. Su mánager lo justificó y dijo que su ausencia se debió a un "problema con su camioneta en la carretera".

Sin embargo, Magaly Medina difundió en su programa imágenes que revelaban que el cantante sí se encontraba en Lima. Ante ello, la conductora insinuó que la verdadera razón detrás del desplante del cumbiambero fue que tenía una entrevista exclusiva con "En boca de todos" para este 18 de noviembre.

Una ola de críticas le empezó a llover a Christian Domínguez por faltar a su palabra. La productora Michelle Alexander lo calificó como una persona poco profesional al fallar con lo prometido.

"Creo que las personas tienen que honrar sus palabras y si asumes un compromiso lo tienes que cumplir. Y no mentir", señaló la también jurado de "El dúo perfecto".

"Nadie te obliga a ir a un sitio al que no quieres ir. Si no quieres ir no vas, pero no tienes que mentir. Eso no es profesional y tampoco lo hace una persona respetable", recalcó la productora Michelle Alexander, que esta semana lanzó su nueva ficción "Chapa tu combi".

LA RESPUESTA DE ETHEL

Tras la ausencia de Christian Domínguez en "El show después del show", la conductora Ethel Pozo demostró su molestia con la actitud del cantante y lo calificó de "traicionero".

"Yo la verdad que siempre he dudado un poco de la palabra de Christian", empezó la presentadora. "Él no me ha plantado a mí, pero sí a los televidentes, a este programa y a esta casa, que es América Televisión", agregó.

"Sin embargo, hay una palabra: la lealtad. El que traiciona puede hacerlo en muchas otras ocasiones en amistades, en compromisos, con la orquesta... ¿Qué pasa con su palabra? Soy una persona buena, pero no soy tonta. Sé que no vino aquí porque va a presentarse en otro programa", sentenció Ethel Pozo.

Este 18 de noviembre, Christian Domínguez tiene planeado presentarse en "En boca de todos" para dar detalles de las polémicas en las que se vio envuelto junto con Pamela Acevedo.

