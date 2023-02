Johnny Lozada, exintegrante de Menudo. | Fuente: Instagram

Johnny Lozada, el recordado integrante del grupo Menudo, se refirió a los presuntos abusos y casos de adicciones que había en la recordada banda juvenil, durante una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Lourdes Stephen.

El también actor, que conquistó en los años 80 con Menudo, confirmó que “habían cosas raras” dentro de la agrupación musical; sin embargo, él no fue víctima de ningún tipo de acoso.

“Existían cosas alrededor de nosotros, eso no se puede negar ni se puede tapar el cielo con la mano”, dijo Johnny Lozada, de 52 años. “Yo no te puedo decir que a mí me hicieron acercamientos, sería muy vicioso de mi parte, porque no es cierto”, aclaró.

“¿De que yo vi cosas raras? Sí vi cosas raras”, señaló el puertorriqueño. “Era otra época, estamos hablando de otra etapa donde no todo era permitido, había muchos tabúes, no se podía hablar de ciertas cosas, porque había problemas”, añadió.

El carismático Johnny Lozada consideró que a la edad de entre 10 y 12 años, uno no se detiene a tratar de entender una situación extraña, mucho menos si no te afecta directamente.

“Tú no estás tan pendiente de las cosas, especialmente si no te afectan”, anotó. “Yo nunca me sentí agredido, a lo mejor otras personas sí, ojo, yo no puedo hablar de otras personas, yo hablo de mis vivencias”, precisó el exintegrante de Menudo.

“Hoy todo es diferente, se habla más de todo, más alto y claro, sin miedo al qué dirán”, aseveró Johnny Lozada, quien luego destacó lo maravilloso que fue pertenecer a Menudo.

