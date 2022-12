Melody y Explosión de Iquitos cantarán juntos en show virtual | Fuente: Instagram

Melody y Explosión de Iquitos cantarán el éxito “No sé” en su próximo concierto virtual. Previo a la llegada de la española –intérprete original del tema– a nuestro país, ella destacó la gran acogida que tuvieron sus letras en un ritmo amazónico y de cumbia durante el último mes.

“La he cantado en mis conciertos, ha sido exitosa por ella misma, no ha habido nada, ni campaña publicitaria ni nada”, dijo a América Espectáculos y agrega que los covers nacen por la propia esencia de la canción: “Diferentes grupos de diferentes partes del mundo se han dado cuenta del filón y del diamante y lo han sacado”.

La cantante de “El baile del gorila” aplaudió el gran recibimiento que tuvo “No sé” en el estilo de Explosión de Iquitos: “La verdad, estoy tremendamente orgullosa de que ahora también en Perú esté pegando. Me encanta porque ellos han hecho una versión muy alegre, para bailar mucho, muy rítmica, muy tropical, y por supuesto que me encanta”.

“Con mucho orgullo y con mucho cariño para todo el público de Perú y para ellos, para Explosión, porque a mí como artista, yo creo que mi mayor orgullo es que la gente cante mis canciones”, agregó Melody.

Melody y Explosión de Iquitos unirán sus voces

El próximo 20 de junio, Melody y Explosión de Iquitos ofrecerán un show virtual como parte de las festividades por el Día del padre y la Fiesta de San Juan. Según contó la famosa artista, desde España, está preparando una sorpresa muy especial junto al grupo amazónico para el público de nuestro país.

“Estaré en Perú haciendo un gran show. Va a ser un momento maravilloso, porque vamos a fusionar el arte de Explosión con mi esencia”, detalló. “Además, vamos a celebrar mi 20 aniversario y lo voy a celebrar con el público peruano”.

