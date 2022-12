Melissa Paredes considera que la clave para mantener su relación, a distancia, con Rodrigo Cuba es la confianza. | Fuente: Instagram

Mientras Melissa Paredes se encuentra en Lima conduciendo "América hoy", su esposo Rodrigo Cuba está en Trujillo preparándose con el club de la Universidad César Vallejo. La distancia nuevamente vuelve a separarlos, pero ella tiene la clave para mantener la "chispa" viva.

"Nos llevamos súper bien, creo que esa es la clave, la confianza que nos tenemos, no desgastamos nuestra relación con tonterías", dijo la también actriz.

Como pareja, ya llevaron una relación a distancia cuando el futbolista estuvo en México como parte del Atlético Zacatepec de México. "Para mí llevar una relación a distancia es más difícil [que convivir] porque extrañas a tu pareja. Convivir es bonito", señaló al diario Trome.

Este año, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba celebrarán su quinto aniversario de casados. Hasta el momento, nunca ha habido un momento en el que se plantearan si había que tomar caminos distintos: "Hasta ahora no nos pasa, no entramos en esas crisis. Dicen que son muy comunes en el tercer año, quinto, séptimo. Este es nuestro quinto año de casados, así que vamos a ver. Ojalá no se dé nunca".

SU ESPOSO, SU PRINCIPAL CRÍTICO

La artista admitió que ambos son celosos, pero nunca llegando al extremo: "Nunca hemos peleado por celos". Como actriz, ella ha protagonizada "Ojitos hechiceros" y "Dos hermanas", que volverá a la televisión el 1 de marzo. En estos casos, su esposo ha visto sus escenas románticas y ha mostrado su buen humor.

"Las ve y encima me dice 'ese beso es muy monse, así no se besa, ¿acaso tú me besas así?' Y yo le digo: 'es que no eres tú' y pone pausa. Es mi principal crítico", comentó.

A fines del año pasado, la pareja anunció que quería tener un segundo hijo; pero la pandemia los ha hecho repensar el tema. "Yo quería este año, pero con el coronavirus tan terrible me da miedo", sostuvo la actriz de "Dos hermanas".

Por otro lado, Melissa Paredes inició una nueva etapa como conductora al frente de "América hoy" junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. Destacó la labor de ambas y, más que temor de estar a su lado, dijo que sintió confianza. "Saben mucho y es un privilegio estar con ellas. Aprendo mucho de ambas, hay mucha conexión entre las tres", indicó.

La presentadora se mostró contenta con el ráting obtenido a respondió a los críticos que dicen que es "desangelada". "Si lo fuera no me elegirían para lo que hago", señaló tajante.

