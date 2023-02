Melissa Paredes y Rodrigo Cuba bailan con el tema de J Balvin. | Fuente: Instagram

Los esposos Melissa Paredes y Rodrigo Cuba demostraron sus habilidades de baile con una divertida coreografía de "Agua", tema que interpreta el colombiano J Balvin y que forma parte de la próxima película de Bob Esponja.

"Mía [hija de la pareja] ama esta canción de J Balvin", anotó la protagonista de "Dos Hermanas" en su publicación de Instagram, donde el video tiene más de 3 millones de seguidores. En solo hora, obtuvo más de 35 mil reproducciones, así como cientos de comentarios que celebraron el clip.

Anteriormente, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba han señalado que están felices con su primera hija; pero también han pensado en ampliar la familia. No obstante, debido a la situación por la pandemia, la actriz aún no se anima.

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, aseguró Paredes.

¿QUÉ PASARÁ CON "DOS HERMANAS"?

Uno de los primeros proyectos que la pandemia del nuevo coronavirus detuvo en la televisión fue la telenovela “Dos hermanas”, protagonizada por Melissa Paredes y Mayella Lloclla, cuyo rodaje se suspendió en marzo.

La productora Michelle Alexander se refirió a la continuidad de esta producción, cuya “estructura de realización clásica” con un total de 23 personajes hizo que las grabaciones sean insostenibles en medio de la crisis.

“No podíamos exponer la salud ni de los actores ni del equipo técnico (…). Así que lo tuvimos que suspender”, afirmó la realizadora, que aseguró que por ese motivo debieron crear una ficción televisiva como “La otra orilla”.

“Como va la situación, los casos van en aumento, no sé si vamos a poder hacerlo [retomar las grabaciones de "Dos hermanas"]”, apuntó. Además, indicó que están en permanente comunicación con el reparto encabezado por Melissa Paredes.

