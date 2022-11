Melissa Paredes celebró su cumpleaños número 30 con su esposo, Rodrigo Cuba, y su hija. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes cumplió 30 años este 11 de agosto y muchos de sus fanáticos le enviaron saludos por su onomástico. Si bien no pudo celebrarlo a lo grande como hubiera querida debido a la situación actual del país, tuvo una pequeña reunión con su esposo y con su hija.

Con globos de decoración por toda la sala y una gran torta, la actriz peruana se mostró feliz por todas las atenciones que había tenido el ‘Gato’ Cuba con ella. Uniéndose a los comentarios de felicitación, el futbolista le dedicó una publicación en redes sociales con un tierno mensaje.

“Hoy cumple años mi reina hermosa, es un cumpleaños distinto al resto y más aún este que esperabas con tantas ansias, gracias a Dios estamos juntos y contamos con salud que es lo principal”, escribió el esposo de Melissa Paredes compartiendo unas fotos de la celebración.

Cuba terminó su mensaje esperando que haya pasado un día excelente con las personas que la quieren y que, al soplar la vela, se cumpla el deseo que pidió. Por su parte, la actriz agradeció a Dios por sus 30 años de vida: “¡Te amo infinito y más! ¡Y más! ¡Gracias a todos por sus buenos deseos siempre!”, añadió.

La publicación consiguió más de 99 mil ‘me gusta’ en solo un día, además de comentarios de seguidores y amistades que le expresaron sus mejores deseos a la protagonista de “Ojitos hechiceros”.

DESEO DE SER MADRE

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están felices con su primera hija, sin embargo, la pareja pensó en su momento tener un hermanito para ella. Sin embargo, la actriz confesó que, al parecer, no cumplirá su sueño de convertirse en madre nuevamente debido a la pandemia.

En la entrevista que le hicieron en el programa “En Boca de Todos”, la modelo aseguró que este año era ideal, pero no se podrá dar ya que el virus está en el ambiente y teme que se contagien:

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, aseguró Melissa Paredes.

Te sugerimos leer