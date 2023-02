En diciembre de 2016, la actriz Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba contrajeron matrimonio. | Fuente: Instagram

Después de más de cuatro años de casados, Melissa Paredes no pierde de vista los momentos especiales que marcaron el inicio de su relación sentimental con su ahora esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

Por eso, este jueves en el programa "América Hoy", la conductora de televisión decidió revelar la "locura de amor más grande" que cometió en nombre de su pareja. Una situación en la que estuvo involucrada la madre del jugador de fútbol.

"Hice una locura de amor a mi 'Gatito', me acuerdo cuando él se fue a jugar un día a provincia. Llamé a mi suegrita, él vivía todavía con su mamá, y le dije: 'Estoy yendo para su casa'. Y me dijo: 'Sí, claro'. Me aparecí con globos y mi suegra ayudándome a colgarlos", indicó la presentadora.

Así, el techo de la casa del futbolista de la Universidad César Vallejo se llenó de globos con fotografías de la pareja. "Teníamos apenas dos meses [de enamorados], enamoradísima, templada. Le pareció lindo, le encantó", detalló Paredes.

¿POR QUÉ YA NO APARECE CON SU ESPOSO EN INSTAGRAM?

Ni la distancia podrá separarlos. Melissa Paredes aclaró los rumores de distanciamiento entre ella y Rodrigo Cuba. A su regreso de México, donde trabajó el futbolista, los esposos compartían seguido videos en las redes sociales. Al disminuir la frecuencia, sus seguidores se preguntaban si el romance aún marchaba bien.

La actriz respondió diversas perguntas a sus fans en Instagram y una de ellas fue dirigida a zanjar este tema. Como se recuerda, el deportista se convirtió en el nuevo jale del club de la Universidad César Vallejo. El trabajo los mantiene separados.

"Rodrigo está trabajando en Trujillo y yo estoy aquí en Lima. Por eso ya no hacemos historias juntos", señaló Melissa Paredes.

Al conocerse su pase, a inicios de mes, su esposa le envió un cariñoso mensaje a Rodrigo Cuba. Como se recuerda, el futbolista ingresó al equipo tras su paso por el Atlético Zacatepec de México.

Por fiestas navideñas, Melissa Paredes viajó con su marido y su hija a EE.UU. "Siempre disfrutamos el tiempo juntos, pero definitivamente desconectarnos los tres juntos es algo que disfruto muchísimo más", escribió sobre su paseo en Instagram.

