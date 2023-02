Melissa Paredes cuenta que su esposo no puede regresar al Perú. | Fuente: Instagram

La actriz Melissa Paredes permanece cumpliendo con el confinamiento y ha tenido que dejar de grabar la telenovela "Dos Hermanas", de Michelle Alexander.

Además, la artista reveló que su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, se ha quedado sin trabajo en México y, debido al cierre de fronteras por la pandemia de la COVID-19, no ha podido retornar al Perú.

"La liga de México en la que iba a jugar se vino abajo, él ya se quedó desempleado, porque en la liga mexicana en la que estaba ya no va más por cinco años. La verdad es que no sé mucho de fútbol, pero solo sé que mi esposo se quedó sin trabajo y pues vamos a ver qué hacemos, mientras la familia esté junta todo está bien", declaró Melissa Paredes a un medio local.

Melissa Paredes también señaló que el 'Gato' Cuba se comunica a diario con su hija Mía, pero la pequeña demuestra un poco de resentimiento por la ausencia de su papá.

"Facebook me para recordando las fotos tan bonitas que tenemos, pero bueno, ni modo, a esperar nomás, como todos... Somos videollamadas full, él llama a Mía todos los días, pero como está bien chiquita parece que ella le ha agarrado un poquito, como de resentimiento, y no quiere hablar con él a veces, y a veces, sí", comentó Paredes.

Además, contó que su esposo no está solo en México. "Rodrigo está con su mamá allá, ya se inscribieron en los vuelos humanitarios, solo están esperando", indicó.

En ese sentido, Melissa Paredes recalcó que ella está en la misma situación que otros compatriotas y espera que pronto pueda volver a ver a su esposo.

"No somos los únicos, son muchos peruanos los que están pasando por lo mismo, mucho me preguntan cómo estoy haciendo, cómo estoy viviendo este proceso, y si los vuelos humanitarios están saliendo rápido o no y, bueno, yo soy como todos ustedes, esperamos igual que todos, no", expresó.

