Melissa Paredes comentó que ahora más que nunca se está cuidando ya que padece de hipertiroidismo. La protagonista de “Dos hermanas” comentó en la última edición de “En Boca de Todos” cuál fue el diagnóstico que preocupó a sus familiares:

“En realidad yo tengo hipertiroidismo, que es una enfermedad crónica con la que voy a vivir siempre, y hay que aprender a vivir con ella”, le dijo la esposa de Rodrigo Cuba a Ricardo Rondón.

Paredes también comentó que cuida mucho su salud en cuanto a la alimentación y a lo físico: “Por eso yo me esfuerzo bastante haciendo ejercicios y comiendo sano”, aseguró. Por ese motivo, sostuvo que en sus redes sociales la mayoría de sus fotos es con ropa deportiva.

Además, junto al futbolista tienen una rutina durante el día donde se dedican a entrenar para mantenerse saludables.

DESEA UN SEGUNDO BEBÉ

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están felices con su primera hija, sin embargo, la pareja pensó en su momento tener un hermanito para ella. Sin embargo, la actriz confesó que, al parecer, no cumplirá su sueño de convertirse en madre nuevamente debido a la pandemia.

En la entrevista que le hicieron en el programa “En Boca de Todos”, la modelo aseguró que este año era ideal, pero no se podrá dar ya que el virus está en el ambiente y teme que se contagien:

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, aseguró Melissa Paredes.

