Melissa Paredes recibió más de una sorpresa de Rodrigo Cuba al celebrar su cumpleaños número 30. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Acompañada de su esposo Rodrigo Cuba y su pequeña hija, Melissa Paredes recibió los 30 años en medio de la pandemia de la COVID-19. Una celebración que decidió compartir por sus redes sociales, aunque olvidó un pequeño detalle: mostrar qué le regaló su pareja.

Así, a una semana de su cumpleaños, la actriz enseñó a través de varios ‘stories’ de su cuenta de Instagram el obsequio que recibió del futbolista y que se trató de algo que siempre había buscado tener.

“No les enseñé nunca el regalo de cumpleaños que me hizo mi esposo. Miren lo que me regaló: mi cava de vinos, soy tan despistada que ni siquiera les enseñé”, afirmó Paredes mientras mostraba su presente en los videoclips de la red social.

De acuerdo con la protagonista de “Dos hermanas”, aunque por el momento solo cuenta con dos botellas de vino, muy pronto podrá llenar su cava. “Siempre le he pedido, siempre he querido una cava de vinos y él me lo regaló. Solo tengo dos vinitos, pero prometo llenarlo”, indicó.

Melissa Paredes mostró el regalo de cumpleaños que le hizo su esposo Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

EL ROMÁNTICO MENSAJE DE RODRIGO CUBA

Melissa Paredes cumplió 30 años este 11 de agosto y muchos de sus fanáticos le enviaron saludos por su onomástico. Si bien no pudo celebrarlo a lo grande como hubiera querida debido a la pandemia de la COVID-19, tuvo una pequeña reunión con su esposo y con su hija.

Con globos de decoración por toda la sala y una gran torta, la actriz peruana se mostró feliz por todas las atenciones que había tenido el ‘Gato’ Cuba con ella. Uniéndose a los comentarios de felicitación, el futbolista le dedicó una publicación en redes sociales con un tierno mensaje.

“Hoy cumple años mi reina hermosa, es un cumpleaños distinto al resto y más aún este que esperabas con tantas ansias, gracias a Dios estamos juntos y contamos con salud que es lo principal”, escribió el esposo de Melissa Paredes compartiendo unas fotos de la celebración.

Cuba terminó su mensaje esperando que haya pasado un día excelente con las personas que la quieren y que, al soplar la vela, se cumpla el deseo que pidió. Por su parte, la actriz agradeció a Dios por sus 30 años de vida: “¡Te amo infinito y más! ¡Y más! ¡Gracias a todos por sus buenos deseos siempre!”, añadió.

