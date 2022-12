Melissa Paredes comenta que fue víctima de racismo. | Fuente: Instagram

Por medio de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes habló sobre lo que está pasando en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, además, confesó que también ha sido víctima de racismo.

La protagonista de “Dos hermanas” aseguró que en Perú la han dejado de lado solo por su color de piel y sufrió discriminación cuando le llamaron “chola”:

“Estoy en contra del ‘cholo’, ‘chola’, ‘serrano’, ‘serrana’, que eso es algo muy común aquí, a mí me lo han dicho mil veces, no me afecta porque soy chola y estoy orgullosa de eso, pero no todas las personas son como yo, hay personas que sí les afecta”, dijo la actriz.

Por otro lado, Melissa Paredes condena a quienes no solo discriminan a las personas por el lugar de donde vienen, también a quienes son homofóbicos, ya que lo considera una forma de racismo:

“Estoy en contra del racismo y no solo del racismo por color de piel, sino también al racismo homofóbico que existe mucho en este país porque si tú ves a dos personas del mismo sexo amándose, pues los odias ¿no? Porque a muchos les pasa eso”, comentó.

La modelo y actriz peruana reveló que muchas veces han intentado ofenderla, pero explicó por qué a algunos les afecta más que a otros:

“(Les afecta) porque lo dicen de una manera despectiva y ahí el problema. Yo invito a todos a que cambiemos un poquito el chip, de sentirnos superior al resto, de menospreciar a alguien por su condición económica, por su condición social, por su color de piel, porque si es blanco, negro, cholo, gringo o lo que sea”.

Finalmente, Melissa Paredes también pidió a los padres que enseñen a sus hijos a respetar y a ser tolerantes ya que son el futuro del país: “Nosotros los padres tenemos el deber de enseñarles a nuestros hijos a ser más tolerantes, a no discriminar a nadie”.

Te sugerimos leer