Melissa Paredes sigue preocupada por la situación de su esposo Rodrigo Cuba ya que se encuentra en México. El futbolista fue operado de emergencia y como está con su madre, puede apoyarlo.

En una entrevista con el diario El Trome, la actriz de “Dos hermanas”, espera que el futbolista regrese a Perú para que se encuentre con su familia:

“Ya quisiéramos estar juntos, pero cuando regrese tiene que pasar 15 días en aislamiento para ver que no tenga el virus y luego recién podrá venir a la casa. Es un proceso largo, pero es lo que toca”. Además, lamentó que su esposo no pueda regresar al Perú debido a la situación que están pasando todos los países:

“Está muy motivado con su rehabilitación, quiere seguir adelante y está poniendo todo de su parte para mejorarse lo más pronto posible. Sin embargo, también se siente apenado porque está lejos de su familia. Lamentablemente, todavía no puede venir a Perú, así que está esperando como muchos peruanos más que están en otros países”, dijo Melissa Paredes.

A pesar de ello, la modelo recalcó que Rodrigo Cuba se inscribió en un vuelo humanitario para poder regresar al Perú y confesó que ellos no tienen corona:

“Le han dicho que tiene que esperar, no hay preferencias para nadie. Hay muchas personas que piensan que tenemos trato especial por ser artistas, pero no es verdad. Solo queda esperar y tener paciencia. Es un momento bien difícil y complicado para todos”.

MENSAJE DE RECHAZO

La modelo y actriz Melissa Paredes utilizó su cuenta de Instagram, para enviar un mensaje de reflexión sobre la pandemia por la COVID-19 y rechazó a quienes no cumplen con la cuarentena.

La intérprete consideró que en un inicio entendía la necesidad de las personas que salían para trabajar, sin embargo, muchos han optado por salir a las calles como si no pasara nada, lo cual criticó.

"Pero, conforme va pasando el tiempo, veían que ustedes seguían en las calles y ya no solo vendiendo algo para “sobrevivir”, si no que paseando en el parque, yendo a comprar en grupo, aglomerando los mercados, tomándose una chelas con los amigos en la esquina, etc", expresó en la red social.

