Melissa Paredes desea tener un hermanito para su hija Mía. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están felices con su primera hija, sin embargo, la pareja pensó en su momento tener un hermanito para ella. Sin embargo, la actriz confesó que, al parecer, no cumplirá su sueño de convertirse en madre nuevamente debido a la pandemia.

En la entrevista que le hicieron en el programa “En Boca de Todos”, la modelo aseguró que este año era ideal, pero no se podrá dar ya que el virus está en el ambiente y teme que se contagien:

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, aseguró Melissa Paredes.

Por otro lado, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están contentos de poder estar en familia y comentaron que ambos se ayudan con las tareas del hogar.

NUEVA SERIE WEB

Hace unos días, Melissa Paredes contó a la conductora Ethel Pozo que está a punto de lanzar un nuevo proyecto web, en el que también está involucrada Cielo Torres y otros artistas. Se trata de “Condominio web”, una miniserie que ya se encuentra disponible en Instagram y YouTube, y se puede ver de manera gratuita.

“Se trata de historias de los vecinos, de lo que sucede normalmente en un condominio, llevado a la comedia, porque todos queremos divertirnos en casa, reír un poco, a pesar de esta situación que estamos viviendo”, señaló la actriz.

Así, desde el sábado 16 de mayo, el segundo capítulo está disponible a través de las plataformas digitales señaladas. El debut de esta miniserie web encontró una gran acogida entre el público, lo que tiene contenta a Paredes.

“Lo más bonito es que con solo verlo en YouTube ya estás ayudando a 'La casa de todos', que es un albergue que ayuda a más de tres mil personas que viven en la calle, así de fácil, entras a YouTube y lo ves y ya estás ayudando... Teníamos hasta ayer más de 300 mil visitas”, puntualizó.

