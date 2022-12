'Qué tarado', fue lo dijo Rodrigo Cuba a Fabio Agostini por las declaraciones que dio en EVDLV sobre Melissa Paredes. | Fuente: Instagram

En uno de los episodios de “El valor de la verdad”, Fabio Agostini comentó que supuestamente tuvo un encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín en una “fiesta” privada.

Sin embargo, después de revelar este pasaje íntimo, el modelo tuvo que pedir disculpas públicas por exponer la intimidad de las artistas a nivel nacional. Ante esto, la esposa de Rodrigo Cuba comentó al diario Trome cómo fue que el futbolista se sintió al escuchar esas declaraciones sobre ella:

“Tengo un esposo maravilloso, él respeta mucho a las mujeres, a todas, y no me cuestionó, a otros les hubiera dado la locura. Ni siquiera me lo preguntó, si fue cierto o no, él solo dijo: ‘qué tarado’, y me siguió hablando de otras cosas. Yo me quedé (pensando) y dije: ‘mi hijo va a ser así’”.

Además, Melissa Paredes comentó que se sintió enojada por lo que dijo Fabio Agostini en televisión nacional: “De hecho, sí me molestó el ‘para qué’, innecesario, eso es lo único que me molestó, como a cualquiera, pero de ahí, la verdad, qué flojera”.

Luego de las innumerables críticas que recibió Fabio Agostini por ventilar la intimidad de la actriz, tuvo que pedir disculpas públicas y aseguró que nunca quiso hacerle daño:

“En ningún momento he hablado mal de ella (Melissa Paredes), dije que nos conocimos en una fiesta, éramos solteros, fue hace mucho tiempo. Eso es lo que dije yo, en ningún momento hablé mal de ninguna, más bien todo lo contrario. Igual, si por ahí se sintieron ofendidas por algo les pido disculpas”.

Melissa Paredes está fuera de los escándalos ya que se ha enfocado en su carrera como actriz, ahora formará parte de la telenovela peruana “Dos hermanas” que se transmitirá por América Televisión: “La vida te lleva por donde tienes que estar, estoy en la actuación porque me encanta ‘vivir’ en la piel de otra persona”, aseguró.

A pesar de que su esposo Rodrigo Cuba vive en México, porque pertenece a la escuadra del Atlético Zacatepec, confiesa que lo darán todo para que su relación siga y que esto es una prueba que deben pasar que los hará más fuertes.

