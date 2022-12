Melissa Paredes envió un emotivo mensaje a su esposo Rodrigo Cuba por su cumpleaños. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

El 17 de mayo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba cumplió años lejos de su esposa Melissa Paredes y su hija. Sin embargo, la actriz no desaprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras en esta fecha especial a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Paredes le envió un mensaje en el que enfatizaba lo triste que se sentía de no poder estar juntos en esta fecha especial, pues él se encuentra pasando la cuarentena por la COVID-19 en México, país al que se mudó tras ser contratado por el Club Atlético Zacatepec.

“Estar separados en tu cumple no es algo nuevo, ya que por tu trabajo hay muchas fechas especiales que no podemos estar juntos. Pero definitivamente, esta vez es diferente. No saber con certeza cuando te volveré a abrazar es el gran problema”, escribió la modelo junto a una fotografía en la que aparece su esposo y su pequeña hija.

La protagonista de “Dos hermanas” mostró su entusiasmo por tener cerca de ella a su esposo cuanto antes posible. “Y no sabes las ganas que tengo de darte un gran abrazo de oso, esos que te componen entero y te llenan el alma”, dijo. Y luego agregó: “Solo que me queda esperar, esperar y esperar...”.

Asimismo, Paredes recalcó el buen papel de padre que viene cumpliendo Cuba desde que tuvieron a su pequeña hija. “¡El amor es más fuerte que todo y nosotros lo sabemos bien!”, señaló. “¡Eres el mejor papá del mundo! Ah, y se me olvidaba al soplar la vela, creo que es obvio el deseo. Te amo, bebé”, concluyó.

NUEVA SERIE WEB

Hace unos días, Melissa Paredes contó a la conductora Ethel Pozo que está a punto de lanzar un nuevo proyecto web, en el que también está involucrada Cielo Torres y otros artistas. Se trata de “Condominio web”, una miniserie que ya se encuentra disponible en Instagram y YouTube, y se puede ver de manera gratuita.

“Se trata de historias de los vecinos, de lo que sucede normalmente en un condominio, llevado a la comedia, porque todos queremos divertirnos en casa, reír un poco, a pesar de esta situación que estamos viviendo”, señaló la actriz.

Así, a partir del sábado 16 de mayo, el segundo capítulo podrá ser visto a través de las plataformas digitales señaladas. El debut de esta miniserie web encontró una gran acogida entre el público, lo que tiene contenta a Paredes.

“Lo más bonito es que con solo verlo en YouTube ya estás ayudando a 'La casa de todos', que es un albergue que ayuda a más de tres mil personas que viven en la calle, así de fácil, entras a YouTube y lo ves y ya estás ayudando... Teníamos hasta ayer más de 300 mil visitas”, puntualizó.

