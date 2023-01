Melissa Loza sobre Roberto Martínez: 'Estoy agradecida por el amor que le tiene a mi hija' | Fuente: Composición

La exchica reality Melissa Loza destacó la relación que mantiene su expareja Roberto Martínez con su hija Falvia, con quien compartió muchos años. "Él le tiene mucho cariño y es una alianza que no se puede romper. Estoy muy agradecida por el amor que le tiene a mi hija y viceversa", mencionó.

Además, contó detalles sobre su embarazo. "El nacimiento de mi hija está programado para enero de 2020", contó.

Martínez aseguró que conoce a la actual pareja de Melissa Loza, debido a que lo ve en cada oportunidad que va a visitar a su hija de 17 años Flavia. “No es mi amigo, pero si es una relación cordial… vive con Flavia”, dijo y reveló que, a pesar de que no esperaba un segundo embarazo de la modelo, resalta que se encuentre feliz con su decisión.

Melissa Loza confirmó su segundo embarazo hace unos días, después de 17 años. Además de hablar sobre esta nueva etapa que vive, junto a su pareja Juan Diego Álvarez, Loza confirmó que tiene planificado casarse "en un futuro".

"Tenemos un anillo que es símbolo de nuestro amor, sí, eso sí es verdad, pero eso (matrimonio) ahorita, por el momento no se va a poder, porque vamos a esperarte con muchas ansias", dijo en "En boca de todos".

La modelo se mostró muy emocionada por su segunda gestación, luego de 17 años de haber sido mamá. “Fue muy emocionante, no tengo palabras para explicar el sentimiento tan divino que siente una madre (…) Después de 17 años es volver a empezar. Ahora, hoy por hoy que soy una mujer plena, más madura, puedo disfrutar de mi embarazo con mayor plenitud y vivir esos momentos que cuando fui mamá joven quizá no los viví, pero de la cual me siento muy orgullosa”, dijo Melissa Loza.

