La modelo Melissa Loza compartió con sus más de 800 mil seguidores de Instagram su experiencia con la lactancia materna en su segundo embarazo.

La exchica reality contó que tuvo que dejar de amamantar a su segunda hija, debido a que sentía mucho dolor, aunque aseguró que la experiencia fue maravillosa.

"Mamis ya que estamos terminando la semana mundial de la lactancia materna,quiero compartir con ustedes: Mi experiencia en la lactancia con mi Erikita", señaló.

"La verdad en mi caso, di de lactar una semana ya que lamentablemente me dio principio de mastitis (las mamis que tuvieron lo mismo me comprenderán) fue súper doloroso para mí, y por eso opté por cortarme la leche", detalló. "Me hubiera encantado continuar con la lactancia ya que la conexión que sentí con Erikita fue increíble y sentía que era nuestro momento especial", añadió.

Melissa Loza recomendó a las madres que tienen el mismo problema a buscar otras alternativas para darle una buena alimentación a sus bebés, en caso no puedan con la lactancia materna.

"Yo opté por la leche en fórmula, pero si tienen la posibilidad de dar de lactar a sus bebés, se los recomiendo de todo corazón por que la experiencia, aunque duró una semanita, fue maravillosa", sostuvo.

SOBRE SU PRIMERA HIJA

La relación de amistad entre Melissa Loza y Roberto Martínez es buena y eso ha quedado demostrado luego de que su hija Flavia, tenga un gran lazo con la expareja de su madre. Como se recuerda, el recordado futbolista de la ‘U’ tuvo un romance con la modelo durante varios años y también fue figura paterna para la joven que ahora tiene 18 años.

Ambos desarrollaron una fuerte conexión de padre-hija que conservan hasta el día de hoy. A través de la cuenta de Instagram de Martínez, se pude observar varias fotos que se tomó con Flavia y en la descripción siempre escribe algo tierno para ella.

Sin embargo, esta vez, Flavia respondió a una de sus tantas dedicatorias y sorprendió a más de uno: “Te extraño, papi”, se lee en su comentario, a lo que Roberto contesta: “Yo también, mucho. Pronto nos veremos”.

