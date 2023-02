Melissa Loza tiene cinco meses de embarazo. | Fuente: Instagram

Todos quedaron sorprendidos cuando la modelo y exchica reality Melissa Loza utilizó sus redes sociales para revelar que se encuentra embarazada después de 17 años de su segundo hijo, junto a su pareja, Juan Diego Álvarez, un joven chef de profesión a quien conoció en Chimbote, en enero del 2018.

La exintegrante de “Esto es Guerra” compartió una ecografía 4D de su bebé y reveló cuán contenta estaba por atravesar esta nueva etapa en su vida. "Estoy súper feliz y emocionada por esta nueva etapa de mi vida y de formar mi propia familia, sobre todo llena de amor, respeto y unión, fruto de un inmenso amor. Quiero que sepas, bebé, que te estamos esperando los 3 con muchas ansias, para tenerte entre mis brazos y darte todo nuestro amor", escribió.

Las reacciones no se hicieron esperar, y una de especial importancia era la de su hija de 17 años, Flavia Ramos Loza, con quien se le puede observar en varias fotografías en su cuenta de Instagram. Ambas tienen una buena relación, por lo que sus seguidores esperaban saber cómo tomó ella la noticia de su embarazo.

En declaraciones al programa “Estás en Todas”, la modelo aseguró que recibió el apoyo de sus amistades más cercanas, pero que, en un inicio, no fue tan sencillo conversar sobre el tema con su primera hija.

“Al principio, sí le chocó, un poquito de celos, pero después mi bella me dijo ‘no mamá, yo voy a ser la mejor hermana’”, explicó Loza a su excolega Sheyla Rojas.

Asimismo, la exguerrera aseguró que el embarazo no es una excusa para no ejercitarse, por lo que continúa haciendo ejercicios con normalidad. Para Loza, hacer deporte es un “estilo de vida”.

“Sigo haciendo ejercicios, estar gestando no es una enfermedad, yo creo que tenemos que seguir haciendo deportes (…) desde que di a luz a mi primera hija, es algo que me gusta hacer y me siento bien, me siento vital, me siento con toda la salud como para poder hacerlo”, explicó.

LA REACCIÓN DE SU HERMANA

Cabe recordar que la hermana de Melissa Loza, Spheffany, también fue consultada sobre el estado de su hermana mayor y reveló que se sorprendió cuando se enteró de la noticia.

“Me cayó como un baldazo de agua fría, a todos en verdad. (…) Me alegro mucho por ella. (…) [Le deseo] la felicidad del mundo y siempre de corazón”, aseguró.

Loza no tardó en responderle, y aseguró que su embarazo no era “un baldazo de agua fría”, sino una “bendición de Diols”. Cabe recordar que la modelo se encuentra algo alejada de su familia, luego de que la Policía detuviera a su pareja por presuntamente comercializar marihuana.

