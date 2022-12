Guty Carrera y su curiosa explicación sobre si fue infiel a Melissa Loza o no | Fuente: Composición

Hace unos días, Guty Carrera sorprendió al afirmar, frente a su actual pareja, que nunca había sido infiel en sus anteriores relaciones. Su expareja Melissa Loza fue consultada sobre eso y solo atinó a decir que "los hechos hablan por sí solos" en referencia a los mensajes de varias chicas que encontró en su celular y que propició el final de su romance.

En una dinámica en su cuenta de Instagram, algunos seguidores de Guty le consultaron si había sido infiel. Esto colmó la paciencia de Carrera y lo llevó a explicar "la supuesta infidelidad for dummies".

"De lo más interesante ayer en las preguntas de Instagram. Explicación con peras y manzanas... el que no quiera entender ya es un problema de comprensión y análisis, ya no es mi tema. Y así será cada vez que la mula vuelva al trigo", explicó.

De acuerdo con Guty, "cuando salí con la otra persona (Milett Figueroa) ya no estaba con Loza. "Cuando salí con ella, con la cual no pasó absolutamente nada, yo ya no estaba en una relación con la sra. Loza. Me encontraba en el punto 2 (una vez terminada la relación decides salir con otra persona). Después de salir con esa persona, pasaron unos días y sin esperarlo volví a tener una relación nuevamente con la sra. Loza. Entonces, ¿fui infiel o no fui infiel?", escribió.

Para finalizar, Carrera afirmó que todo era "un show mediático". "En resumen, cuando salí con la otra persona (Milett Figueroa) yo no estaba con la sra. Loza. Después de unos días volvimos y le conté lo que había pasado. Misteriosamente el show mediático se hizo semanas después", mencionó.

LA RESPUESTA DE MELISSA LOZA

Una curiosa respuesta. La exchica reality Melissa Loza fue consultada nuevamente sobre su expareja Guty Carrera, quien hace unos días sorprendió en redes sociales al afirmar, frente a su nueva pareja, que nunca había sido infiel en sus anteriores relaciones amorosas.

"No me gusta hablar de terceras personas y menos en esta etapa de mi vida en la que estoy tan tranquila, pero creo que los hechos hablan por sí solos", dijo a "Mujeres al mando".

En 2014, Melissa Loza y Guty Carrera dieron por terminada su relación, luego de que ella encontrara mensajes de varias chicas en su celular. Antes del fin definitivo de su romance, Guty Carrera afirmó que "no había sido infiel", una frase que muchos recuerdan.

Te sugerimos leer