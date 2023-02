Melissa Loza reapareció en televisión tras anunciar su embarazo en redes sociales. | Fuente: Instagram

Melissa Loza sorprendió al reaparecer en televisión tras anunciar el pasado lunes 14 de octubre su segundo embarazo en redes sociales. La modelo se mostró muy emocionada por su segunda gestación, luego de 17 años de haber sido mamá.

“Fue muy emocionante, no tengo palabras para explicar el sentimiento tan divino que siente una madre (…) Después de 17 años es volver a empezar. Ahora, hoy por hoy que soy una mujer plena, más madura, puedo disfrutar de mi embarazo con mayor plenitud y vivir esos momentos que cuando fui mamá joven quizá no los viví, pero de la cual me siento muy orgullosa”, dijo Melissa Loza.

Asimismo, la exintegrante de “Esto es guerra” también envió un contundente mensaje a sus detractores y a su familia, de la cual se encuentra distanciada tras la polémica con su pareja Juan Diego Álvarez, quien a inicios de año fue detenido por la Policía por presuntamente comercializar marihuana.

“Soy una leona de las más bravas. No voy a permitir nada de nadie. A mí familia la voy a cuidar con todo, no me va a temblar la mano para tomar decisiones que tengo que tomar”, agregó la modelo.

Como se recuerda, en marzo de 2019, la madre de la modelo, Guadalupe Vigil, aseguró en el programa "Magaly TV: La firme" que Juan Diego Álvarez la había alejado de su hija, e incluso de había dado droga para manipularla.

Esto fue desmentido por la pareja de Loza, durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva, en la que el joven chef aseguró que la familia de su pareja se aprovechaba económicamente de ella, afirmación que fue confirmada por la modelo.

