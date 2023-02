¿Qué dijo Melissa Klug después de que Jefferson Farfán revelara que pasa la cuarentena con Yahaira Plasencia? | Fuente: Instagram

En la ya famosa transmisión en vivo entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, el futbolista del Lokomotiv reveló que pasa la cuarentena con la cantante Yahaira Plasencia, en Rusia. Al respecto, muchos se preguntan qué tiene que decir su expareja, la empresaria Melissa Klug.

Sin embargo, la joven, madre de sus dos hijos, señaló que ni tenía conocimiento de la conversación entre los dos amigos y deportistas. “No lo vi, pero ¿qué pasó?”, dijo.

Tras conocer lo revelado por el delantero del Lokomotiv, Melissa Klug prefirió no opinar y aseguró que no habla de terceras personas. “Qué puedo opinar, te hablo por mí, no por otras personas”, sostuvo al diario Trome.

De otro lado, la también modelo se refirió al deseo de Jefferson Farfán de tener dos hijos más. “Qué bueno, un hijo siempre es una bendición y él decide con quién tenerlo”, recalcó Klug.

Como recuerda, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero sostuvieron una segunda videollamada durante la cuarentena en la que hablaron tanto de temas deportivos como personales.

Alondra García Miró, quien se encuentra en Brasil junto al 'Depredador', le preguntó a Farfán con quién está pasando la cuarentena. Este respondió de la siguiente forma: "Roberto Burgos Espino, Ronaldo, el 'Parcero', Yahaira Plasencia".

Guerrero inmeditamente saltó dando gritos junto a su pareja porque su amigo por fin reveló que se encontraba en Rusia con la cantante.

FARFÁN Y KLUG CONCILIAN

El pasado 20 de febrero, el delantero peruano Jefferson Farfán y su expareja, la empresaria Melissa Klug, llegaron a una conciliación, luego de varias semanas en las que ambos salieron a hablar sobre sus acuerdos de manutención y de interponer varias demandas.

A través de su cuenta de Instagram, ella compartió el documento en el que ambos anuncian que llegaron a un nuevo acuerdo, con el fin de conservar la tranquilidad de sus dos menores hijos.

"Hemos decidido no ventilar más nuestras diferencias de manera pública, sea a través de medios de comunicación en radio y/o televisión en señal abierta y/o cable y/o a través de redes sociales, y por el contrario, hemos acordado, manejarlo en estricto privado y a través de los fueros correspondientes”, se lee en el documento.

