La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, Samahara, se encuentra en la dulce espera, por lo que la conductora Magaly Medina le consultó sobre su estabilidad económica durante su programa.

Samahara Lobatón indicó a Magaly Medina que, por el momento, su pareja, Youna, realiza cortes de cabello en la casa, pues no tiene un local propio en el cual trabajar.

“Corta en la casa, pero solamente a un círculo cercano y es todo un tema para que corte ahorita. No (todavía no tiene una barbería propia)”, dijo Samahara Lobatón.

En ese sentido, la popular 'Urraca' le preguntó sobre si le preocupaba esta situación, pero Samahara Lobatón aseguró que lo más importante para ella es vivir tranquila y con amor.

"Sí, siempre lo he dicho, es una forma de pensar que tengo y lo he pensado toda mi vida. Está bien, sí necesitamos de las cosas materiales pero para mí no es indispensable las cosas materiales, yo prefiero vivir en un departamento, con mucho amor, un ambiente de armonía, de calma”, dijo la exchica reality.

Ante ello, Medina Vela expresó: “Claro, pero tú sabes que, como nos decían las abuelas antes, podrá haber mucho amor pero de pan y cebolla no se vive”.

Por su parte, Samahara Lobatón recalcó que tanto ella como su novio tienen ingresos, por lo que por ahora están tranquilos. “Sí, por supuesto, igual los dos trabajamos, yo siempre he sido muy independiente, siempre he trabajado”, afirmó.

